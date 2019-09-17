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РИА Новости

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали трех сталкеров

17:08 17.09.2019 (обновлено: 17:14 17.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТуристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС)
Туристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС)
© РИА Новости / Стрингер
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Туристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Архивное фото
КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Украинские полицейские задержали трех сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила во вторник пресс-служба управления Нацполиции в Киевской области.
"На объекте "Чернобыль-2" зоны отчуждения работники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили трех граждан Украины 28, 39 и 43 лет, которые проникли в зону отчуждения с целью туризма", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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