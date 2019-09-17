В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали трех сталкеров

"На объекте "Чернобыль-2" зоны отчуждения работники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили трех граждан Украины 28, 39 и 43 лет, которые проникли в зону отчуждения с целью туризма", - говорится в сообщении.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.