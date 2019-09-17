Одесский суд впервые на Украине запретил использовать животных в цирке

КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Окружной административный суд Одессы впервые на Украине запретил использовать животных в городском цирке, после того, как решение вступит в силу, участвовать в представлениях цирка смогут только люди, сообщило во вторник издание Окружной административный суд Одессы впервые на Украине запретил использовать животных в городском цирке, после того, как решение вступит в силу, участвовать в представлениях цирка смогут только люди, сообщило во вторник издание "Громадское"

По данным издания, иск против цирка в Одессе подали зоозащитники после внеплановой проверки с экоинспекцией, в ходе которой зафиксировали нарушения в содержании диких животных. На заседание суда пришли зоозащитники и рабочие цирка, которые считают, что цирк хотят закрыть полностью и боятся за свои рабочие места.

"После четырехчасового заседания Одесский окружной административный суд удовлетворил иск полностью. Зоозащитники и экоинспекторы говорят, что такое решение стало первым в стране и видят в этом значительный прогресс в "свержении устаревшей цирковой системы". После того, как решение суда вступит в силу, в представлениях одесского цирка смогут участвовать только люди", - говорится в сообщении.