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РИА Новости

Одесский суд впервые на Украине запретил использовать животных в цирке

17:05 17.09.2019 (обновлено: 17:06 17.09.2019)
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© Depositphotos / nejronЛьвица в цирке
Львица в цирке
© Depositphotos / nejron
Львица в цирке. Архивное фото
КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Окружной административный суд Одессы впервые на Украине запретил использовать животных в городском цирке, после того, как решение вступит в силу, участвовать в представлениях цирка смогут только люди, сообщило во вторник издание "Громадское".
По данным издания, иск против цирка в Одессе подали зоозащитники после внеплановой проверки с экоинспекцией, в ходе которой зафиксировали нарушения в содержании диких животных. На заседание суда пришли зоозащитники и рабочие цирка, которые считают, что цирк хотят закрыть полностью и боятся за свои рабочие места.
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"После четырехчасового заседания Одесский окружной административный суд удовлетворил иск полностью. Зоозащитники и экоинспекторы говорят, что такое решение стало первым в стране и видят в этом значительный прогресс в "свержении устаревшей цирковой системы". После того, как решение суда вступит в силу, в представлениях одесского цирка смогут участвовать только люди", - говорится в сообщении.
По данным издания, представитель цирка в суде, коммерческий директор Юрий Горлочов во время заседания требовал прекращения рассмотрения дела до окончания рассмотрения другого, находящегося в приморском суде. Оно также связано с проверками, но судья отказала в ходатайстве.
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