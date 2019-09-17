Всероссийский автопробег коммунальной техники завершился в Геленджике

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Первый Всероссийский автопробег коммунальной техники финишировал 17 сентября в Геленджике. Мероприятие организовано в поддержку нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба ассоциации "Чистая страна".

С 5 по 17 сентября современные мусоровозы проехали 2370 километров. Маршрут от Москвы до Геленджика прошел через Тамбов, Липецк, Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону. В каждом городе, где были сделаны остановки, прошли круглые столы – обсуждались проблемы конкретного региона при реализации реформы обращения с отходами.

В Геленджике, финальной точке автопробега, состоялась итоговая конференция, на которой обсудили механизмы поддержки региональных операторов, работающих с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В ней приняло участие более 200 представителей региональных операторов в сфере обращения с отходами, органов власти, производителей коммунальной техники.

Приветственное слово участникам конференции направил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин: "Важно, чтобы каждый россиянин понимал, какие задачи решает национальный проект "Экология", какие предстоят перемены, что планируется построить, какая техника работает в сфере обращения с отходам и как будет обеспечена экологическая безопасность".

В каждом городе по маршруту следования организаторы провели экологические уроки для школьников младших и средних классов. Ребятам рассказывали о том, как правильно сортировать и выбрасывать мусор, чтобы он стал ценным сырьем и получил вторую жизнь.

Много участников собирали кинопоказы и плоггинг-забеги. Это движение, зародившееся в Швеции, соединяет пробежку со сбором бутылок, бумаги и пластика, которые попадаются по пути. Самый высокий результат показали волонтеры из Тамбова – там плоггеры собрали 525 килограммов мусора.

Особой популярностью пользовались выставки современной коммунальной техники. Технические возможности мусоровозов демонстрировались во время показательного дробления крупногабаритной техники, которая измельчалась буквально в считаные минуты.

Иногда люди выбрасывают ставшие ненужными в хозяйстве вещи, но, устаревшие для современного быта, в музее они становятся символами ушедших эпох.

На мусоросортировочных заводах такие предметы приводят в порядок и оставляют на хранение. Сейчас у многих регоператоров в сфере обращения с отходами сложились целые коллекции и даже небольшие музеи.

Так, в Тамбове музею предоставили утюг конца XIX века. В Липецке передали телефон спецсвязи середины прошлого века. В Белгороде экспозицию обогатила старинная швейная машинка, а в Ростове-на-Дону подарили печатную машинку немецкого производства конца XIX века.

Первый Всероссийский автопробег коммунальной техники был организован ассоциацией "Чистая страна" при поддержке Минприроды России и Российского экологического оператора.