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РИА Новости

Всероссийский автопробег коммунальной техники завершился в Геленджике

17:09 17.09.2019
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© Пресс-служба ассоциации "Чистая страна"Всероссийский автопробег коммунальной техники
Всероссийский автопробег коммунальной техники
© Пресс-служба ассоциации "Чистая страна"
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Первый Всероссийский автопробег коммунальной техники финишировал 17 сентября в Геленджике. Мероприятие организовано в поддержку нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба ассоциации "Чистая страна".
С 5 по 17 сентября современные мусоровозы проехали 2370 километров. Маршрут от Москвы до Геленджика прошел через Тамбов, Липецк, Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону. В каждом городе, где были сделаны остановки, прошли круглые столы – обсуждались проблемы конкретного региона при реализации реформы обращения с отходами.
В Геленджике, финальной точке автопробега, состоялась итоговая конференция, на которой обсудили механизмы поддержки региональных операторов, работающих с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В ней приняло участие более 200 представителей региональных операторов в сфере обращения с отходами, органов власти, производителей коммунальной техники.
Приветственное слово участникам конференции направил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин: "Важно, чтобы каждый россиянин понимал, какие задачи решает национальный проект "Экология", какие предстоят перемены, что планируется построить, какая техника работает в сфере обращения с отходам и как будет обеспечена экологическая безопасность".
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В каждом городе по маршруту следования организаторы провели экологические уроки для школьников младших и средних классов. Ребятам рассказывали о том, как правильно сортировать и выбрасывать мусор, чтобы он стал ценным сырьем и получил вторую жизнь.
Много участников собирали кинопоказы и плоггинг-забеги. Это движение, зародившееся в Швеции, соединяет пробежку со сбором бутылок, бумаги и пластика, которые попадаются по пути. Самый высокий результат показали волонтеры из Тамбова – там плоггеры собрали 525 килограммов мусора.
Особой популярностью пользовались выставки современной коммунальной техники. Технические возможности мусоровозов демонстрировались во время показательного дробления крупногабаритной техники, которая измельчалась буквально в считаные минуты.
Иногда люди выбрасывают ставшие ненужными в хозяйстве вещи, но, устаревшие для современного быта, в музее они становятся символами ушедших эпох.
На мусоросортировочных заводах такие предметы приводят в порядок и оставляют на хранение. Сейчас у многих регоператоров в сфере обращения с отходами сложились целые коллекции и даже небольшие музеи.
Так, в Тамбове музею предоставили утюг конца XIX века. В Липецке передали телефон спецсвязи середины прошлого века. В Белгороде экспозицию обогатила старинная швейная машинка, а в Ростове-на-Дону подарили печатную машинку немецкого производства конца XIX века.
Первый Всероссийский автопробег коммунальной техники был организован ассоциацией "Чистая страна" при поддержке Минприроды России и Российского экологического оператора.
"Наш проект получил большой отклик, общее число участников автопробега превысило 30 тысяч человек. Мы планируем сделать такие автопробеги традиционными", – сказал руководитель ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.
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ТамбовМоскваГеленджикЛипецкРостов-на-ДонуВоронежБелгородОбщество
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