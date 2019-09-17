Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T17:03Z
https://ria.ru/20190917/1558778375.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152643/76/1526437676_21:0:1066:588_1036x0_80_0_0_88f0e80aa5ccfcc890a36b4500e53cbd.jpg
РИА Новости

Россия выделила Абхазии миллиард рублей на зарплаты и пенсии бюджетникам

17:03 17.09.2019
4317
© Sputnik / Томас ТхайцукГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Граница России и Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 17 сен - РИА Новости. Россия в этом году выделила Абхазии 1 миллиард рублей на зарплаты и пенсии бюджетникам и 500 миллионов рублей на укрепление банковской системы, заявил посол России в республике Алексей Двинянин.
"У нас успешно действует инвестиционная программа по социально-экономическому содействию республики Абхазия. Приведу буквально несколько цифр. На текущий год в нее заложено около 1,7 миллиарда рублей, плюс был выделен 1 миллиард рублей на зарплаты и пенсии бюджетникам, проживающим и работающим в республике Абхазия и 500 миллионов рублей Российская Федерация выделила на укрепление банковской сферы Абхазии", - сказал посол на брифинге в пресс-центре Sputnik Абхазия.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи
6 августа, 01:21РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Абхазии
Также Двинянин добавил, что растут и собственные поступления в бюджет республики.
Россия после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. Так, в частности, объем инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы составил около шести миллиардов рублей.
200222264
Обсудить 7
Алексей ДвинянинАбхазияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Я в шоке. Абхазия это независимое государство а не территория рф. Совсем сума посходили.
17 сентября, 17:11
Vladimir Chawla
1010000
Рекомендуем
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача
Сотрудник вневедомственной охраны
В Москве двое мужчин изнасиловали 23-летнюю работницу автомойки
Палка для селфи
В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке
Лента
новостей
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Навка возмутилась из-за сообщений об отмене выступления мужа Заворотнюк
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
ВМС США подтвердили подлинность видео неопознанных объектов в небе
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
Маникюр
В Ростове-на-Дону родителей школьников возмутил маникюр мужчины-учителя
Штаб-квартира ОБСЕ
Украина пригрозила покинуть совещание ОБСЕ в Варшаве из-за Крыма
Вид из кабины канатной дороги на склоны гор, поросшие лесом, на горном курорте Роза хутор в Красной поляне
Подавляющее число российских туристов жалуется на услуги внутри страны
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич прокомментировал инцидент с браконьерами в Японском море
Опубликовано видео полета российских Ту-160 над Балтикой
Опубликовано видео полета российских Ту-160 в сопровождении самолетов НАТО
Пробирки с образцами крови для исследований в онкологическом диспансере
Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41Режим контртеррористической операции введен в КБР
07:33Заявки на создание научно-образовательных центров подали уже 26 регионов
07:05План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятия могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
04:09На фоне выборов Израиль переживает исторический момент, заявил Нетаньяху
Лента новостейМолния