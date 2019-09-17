Россия выделила Абхазии миллиард рублей на зарплаты и пенсии бюджетникам

СУХУМ, 17 сен - РИА Новости. Россия в этом году выделила Абхазии 1 миллиард рублей на зарплаты и пенсии бюджетникам и 500 миллионов рублей на укрепление банковской системы, заявил посол России в республике Алексей Двинянин.

"У нас успешно действует инвестиционная программа по социально-экономическому содействию республики Абхазия. Приведу буквально несколько цифр. На текущий год в нее заложено около 1,7 миллиарда рублей, плюс был выделен 1 миллиард рублей на зарплаты и пенсии бюджетникам, проживающим и работающим в республике Абхазия и 500 миллионов рублей Российская Федерация выделила на укрепление банковской сферы Абхазии", - сказал посол на брифинге в пресс-центре Sputnik Абхазия

Также Двинянин добавил, что растут и собственные поступления в бюджет республики.