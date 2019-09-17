МИД Кувейта призвал армию быть готовой обеспечить безопасность государства

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Кувейта Сабах аль-Халед ас-Сабах призвал вооруженные силы быть готовыми отреагировать на любую угрозу безопасности страны на фоне нападений на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает кувейтское информационное агентство Министр иностранных дел Кувейта Сабах аль-Халед ас-Сабах призвал вооруженные силы быть готовыми отреагировать на любую угрозу безопасности страны на фоне нападений на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает кувейтское информационное агентство KUNA

Ранее сообщалось, что власти Кувейта приняли решение усилить меры безопасности на стратегически важных государственных объектах после атаки на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

По сообщению агентства, глава МИД Кувейта подчеркнул в ходе встречи, на которой присутствовали министр обороны страны и ряд других высокопоставленных лиц, необходимость проявлять максимальную бдительность и быть готовыми отреагировать на любые события, которые могут "подорвать безопасность и стабильность в стране и регионе". Кроме того, он призвал вооруженные силы "удвоить" усилия по защите страны от возможной опасности.

В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.