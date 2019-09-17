Путин раскритиковал работу властей по ликвидации последствий паводка в ДФО

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Путин раскритиковал работу властей в Дальневосточном федеральном округе по ликвидации последствий паводков.

На селекторном совещании с участием министров и руководителей регионов президент подчеркнул, что на региональном и местном уровне работа "не всегда ведется расторопно и адекватно проблемам, с которыми сталкиваются граждане".

Он добавил, что это касается темпов обследования жилья и составления списков пострадавших.

"В полной мере не организовано оказание помощи людям и не могут быть определены объемы федеральной поддержки. До сих пор нет информации по этим важнейшим вопросам для организации работы", — отметил Путин.

Он также напомнил о прямой ответственности глав регионов и муниципалитетов за работу по ликвидации последствий паводков.

Президент подчеркнул, что люди не должны оставаться один на один с проблемами. Каждый, кто пострадал от стихии, должен получить поддержку, должен быть "проинформирован о своих правах, положенных по закону выплатах, иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать куда обратиться".

"Пока это далеко, к сожалению, не всегда происходит", — добавил глава государства.

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Путин отметил, что люди сталкиваются с худшими "чертами нашей бюрократии" — черствостью и формализмом, и поручил главам регионов лично съездить в пострадавшие районы.

"Прошу должным образом инструктировать подчиненных, уважаемые коллеги, ответственно, нормально поставить всю работу, а глав регионов лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие районы самим — своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить, понять, что нужно сделать", — пояснил президент.

Глава государства особо отметил, что в пострадавших районах нужно обеспечить всем необходимым детей: местами в школах и детсадах, учебным транспортом.

Также он призвал оперативно и эффективно оказывать помощь по самому "острому и болезненному" вопросу: пострадавшему жилью, учитывая приближение зимы.

Из-за сильных дождей и паводка в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае введен режим ЧС.

Уровень Амура у населенных пунктов превысил опасные отметки. Самая сложная ситуация складывается в Комсомольске-на-Амуре, где во время пика паводка уровень воды достиг отметки 829 сантиметров при опасной для города черте в 650 сантиметров.

В ЕАО в зону наводнения попали десятки населенных пунктов.