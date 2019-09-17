ЕК поприветствовала решение о назначении Лагард главой ЕЦБ

БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия приветствует решение Европарламента о назначении Кристин Лагард новым председателем Европейского центробанка (ЕЦБ), сказала представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева на брифинге.

"Председатель (ЕК Жан-Клод Юнкер - ред.) приветствует сегодняшнее голосование в Европарламенте по поддержке назначения Кристин Лагард", - сказала она.

В начале июля лидеры ЕС на саммите договорились выдвинуть на пост главы ЕЦБ Лагард, которая с 2011 года занимала должность директора-распорядителя МВФ, а до этого была, среди прочего, министром финансов Франции.

В конце июля сообщалось, что совет управляющих ЕЦБ не возразил против того, чтобы Лагард заняла эту должность. После этого свое мнение о ее назначении должен был высказать и Европарламент, и депутаты большинством голосов поддержали ее во вторник.