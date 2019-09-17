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РИА Новости

ЕК поприветствовала решение о назначении Лагард главой ЕЦБ

16:54 17.09.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/ Михаил Метцель / Перейти в фотобанкКристин Лагард
Кристин Лагард
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/ Михаил Метцель
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Кристин Лагард. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия приветствует решение Европарламента о назначении Кристин Лагард новым председателем Европейского центробанка (ЕЦБ), сказала представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева на брифинге.
"Председатель (ЕК Жан-Клод Юнкер - ред.) приветствует сегодняшнее голосование в Европарламенте по поддержке назначения Кристин Лагард", - сказала она.
В начале июля лидеры ЕС на саммите договорились выдвинуть на пост главы ЕЦБ Лагард, которая с 2011 года занимала должность директора-распорядителя МВФ, а до этого была, среди прочего, министром финансов Франции.
В конце июля сообщалось, что совет управляющих ЕЦБ не возразил против того, чтобы Лагард заняла эту должность. После этого свое мнение о ее назначении должен был высказать и Европарламент, и депутаты большинством голосов поддержали ее во вторник.
Лагард должна сменить на этом посту Марио Драги, чей восьмилетний срок полномочий истекает 31 октября текущего года.
Кристалина Георгиева
2 августа, 23:42РИА Новости
Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
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