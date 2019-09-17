Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T16:39Z
https://ria.ru/20190917/1558777141.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155762/88/1557628880_0:186:2879:1805_1036x0_80_0_0_c2cb1c33d11ad5344ba1263490c71014.jpg
РИА Новости

В Таганроге часть потолка обрушилась на учеников гимназии

16:39 17.09.2019
981
© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Lev Dolgachov
Урок в школе. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Часть потолка обрушилась на учеников гимназии имени Чехова в Таганроге Ростовской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Инцидент произошел во вторник во время урока у старшеклассников. "Произошло обрушение участка штукатурного слоя потолка площадью около 2 квадратных метров. Все находящиеся в аудитории учащиеся были осмотрены медиками, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.
Детский сад
9 сентября, 16:13РИА Новости
В Чите в детском саду обрушился потолок
Он добавил, что в настоящее время создана комиссия по устранению аварийной ситуации и выяснению причин произошедшего. На время ремонта в данной аудитории занятия проводиться не будут.
По данным администрации города, здание гимназии было построено еще в довоенный период. В 2018 году в нем был проведен капитальный ремонт, однако ремонт в классах в него не входил. Отремонтированы были фасад здания, рекреация и спортивный блок. Когда ремонт проводился в учебных аудиториях, собеседник ответить затруднился.
000123
Обсудить 0
Ростовская областьТаганрогПроисшествия
Рекомендуем
Машина Следственного комитета РФ
Стало известно о состоянии девочки, избитой группой подростков в Москве
РИА
Новости
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Источник: мать найденного в Башкирии ребенка могла покончить с собой
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача
Лента
новостей
Маникюр
В Ростове-на-Дону родителей школьников возмутил маникюр мужчины-учителя
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
Здание Министерства иностранных дел РФ
Временного поверенного в делах КНДР в России вызовут в МИД
Андрей Разин
Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" из-за эфира про Заворотнюк
Газовый баллончик
В Геленджике в школе распылили газ из баллончика
Украинские военные в Донецкой области
Лукашенко выступил за участие США в урегулировании конфликта в Донбассе
Пожарный
В Новороссийске потушили пожар на складе
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Сочи полиция задержала мужчину, сбросившего девушку с виадука
Александр Постригань
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на девять миллиардов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41Режим контртеррористической операции введен в КБР
07:33Заявки на создание научно-образовательных центров подали уже 26 регионов
07:05План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятия могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
04:09На фоне выборов Израиль переживает исторический момент, заявил Нетаньяху
Лента новостейМолния