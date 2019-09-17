В Таганроге часть потолка обрушилась на учеников гимназии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Часть потолка обрушилась на учеников гимназии имени Чехова в Таганроге Ростовской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Инцидент произошел во вторник во время урока у старшеклассников. "Произошло обрушение участка штукатурного слоя потолка площадью около 2 квадратных метров. Все находящиеся в аудитории учащиеся были осмотрены медиками, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что в настоящее время создана комиссия по устранению аварийной ситуации и выяснению причин произошедшего. На время ремонта в данной аудитории занятия проводиться не будут.
По данным администрации города, здание гимназии было построено еще в довоенный период. В 2018 году в нем был проведен капитальный ремонт, однако ремонт в классах в него не входил. Отремонтированы были фасад здания, рекреация и спортивный блок. Когда ремонт проводился в учебных аудиториях, собеседник ответить затруднился.