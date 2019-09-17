Лукашенко выступил за участие США в урегулировании конфликта в Донбассе

МИНСК, 17 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что урегулировать конфликт на востоке Украины без участия Вашингтона не получится.

Такое заявление белорусский лидер сделал на встрече с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом в Минске.

По словам Лукашенко, если у переговорщиков что-то не получается, надо подключать новые силы, которые дадут новые идеи, "это — азбука дипломатии".

"Думаю, что США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта", — заключил белорусский лидер.

В свою очередь, Хейл заявил, что после переговоров стороны объявят об обмене послами между Белоруссией и США.

С 2006 года дипмиссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах.

В начале июля пресс-служба Лукашенко прокомментировала предложение украинского президента Владимира Зеленского в адрес Владимира Путина провести в Минске встречу по урегулированию конфликта в Донбассе с участием лидеров США, ФРГ и Франции Дональда Трампа, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, а также Терезы Мэй, которая тогда была премьер-министром Великобритании.

Представители белорусского президента напомнили о позиции Лукашенко, заявлявшего, что разрешить конфликт в Донбассе должны три славянских народа. В то же время в Минске поддержали расширение формата, раз "решить проблему <…> не получается".