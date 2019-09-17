Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T17:45Z
https://ria.ru/20190917/1558777089.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/148492/74/1484927450_0:0:3926:2208_1036x0_80_0_0_e2976579f1882145d5fbad91fd49765b.jpg
РИА Новости

Лукашенко выступил за участие США в урегулировании конфликта в Донбассе

16:40 17.09.2019 (обновлено: 17:45 17.09.2019)
21651
© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
МИНСК, 17 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что урегулировать конфликт на востоке Украины без участия Вашингтона не получится.
Такое заявление белорусский лидер сделал на встрече с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом в Минске.
По словам Лукашенко, если у переговорщиков что-то не получается, надо подключать новые силы, которые дадут новые идеи, "это — азбука дипломатии".
"Думаю, что США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта", — заключил белорусский лидер.
В свою очередь, Хейл заявил, что после переговоров стороны объявят об обмене послами между Белоруссией и США.
С 2006 года дипмиссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
6 сентября, 15:37РИА Новости
Лукашенко заявил, что Минск "не возникал" из-за визита Болтона в Москву
В начале июля пресс-служба Лукашенко прокомментировала предложение украинского президента Владимира Зеленского в адрес Владимира Путина провести в Минске встречу по урегулированию конфликта в Донбассе с участием лидеров США, ФРГ и Франции Дональда Трампа, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, а также Терезы Мэй, которая тогда была премьер-министром Великобритании.
Представители белорусского президента напомнили о позиции Лукашенко, заявлявшего, что разрешить конфликт в Донбассе должны три славянских народа. В то же время в Минске поддержали расширение формата, раз "решить проблему <…> не получается".
"Об участии США в разрешении данного конфликта Александр Лукашенко уже давно говорил — без американцев решить эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы", — говорилось в сообщении.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
99361042047742
Обсудить 51
Реакция на события на УкраинеДонбассАлександр ЛукашенкоСШАВ мире
Популярные комментарии
Мутный и веры нет ему
17 сентября, 16:56
русский парень
357400811
"Нормальный" такой у нас союзничек...
17 сентября, 16:46
Владимир Белогорский
17827014310
Рекомендуем
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
РИА
Новости
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Суд арестовал один из главных активов Порошенко, сообщил юрист
Завершение соединения морской и наземных частей Турецкого потока
Болгарский суд снял препятствие для продолжения "Турецкого потока"
Штаб-квартира ОБСЕ
Украина пригрозила покинуть совещание ОБСЕ в Варшаве из-за Крыма
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Польские СМИ: пока Россия всасывает Белоруссию, Китай поедает ее
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
Сотрудник Мозырского пограничного отряда в межгосударственном пункте пропуска Александровка на белорусско-украинской границе
Таможня и КГБ Белоруссии помогли остановить ввоз оружия в Россию с Украины
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков припомнил президенту Эстонии заявления об "оккупации"
Президент Украины Владимир Зеленский
Опрос показал, как украинцы оценивают деятельность Зеленского
ВМС США подтвердили подлинность видео неопознанных объектов в небе
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
Сотрудники ФСБ задержали более 80 браконьеров из КНДР в Японском море
Александр Постригань
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на девять миллиардов рублей
Сотрудник вневедомственной охраны
В Москве двое мужчин изнасиловали 23-летнюю работницу автомойки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41Режим контртеррористической операции введен в КБР
07:33Заявки на создание научно-образовательных центров подали уже 26 регионов
07:05План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятия могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
04:09На фоне выборов Израиль переживает исторический момент, заявил Нетаньяху
Лента новостейМолния