Стало известно о состоянии девочки, избитой группой подростков в Москве

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Здоровью девочки, которую избили подростки в Москве, ничто не угрожает, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Ранее сообщалось о размещенной в социальной сети видеозаписи, на которой группа подростков наносит удары руками и ногами своей сверстнице по голове и телу.

В прокуратуре сообщили, что 12 сентября в Новомосковском административном округе столицы группа подростков, действуя из хулиганских побуждений, напала на знакомую 16-летнюю девушку. Девушке были нанесены множественные удары по лицу, голове и телу. Потерпевшая обратилась в медучреждение, у нее ушиб мягких тканей лица и левой подвздошной области.

По данному факту заведено уголовное дело по статье "побои".