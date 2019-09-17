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РИА Новости

Стало известно о состоянии девочки, избитой группой подростков в Москве

16:36 17.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Здоровью девочки, которую избили подростки в Москве, ничто не угрожает, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Ранее сообщалось о размещенной в социальной сети видеозаписи, на которой группа подростков наносит удары руками и ногами своей сверстнице по голове и телу.
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В прокуратуре сообщили, что 12 сентября в Новомосковском административном округе столицы группа подростков, действуя из хулиганских побуждений, напала на знакомую 16-летнюю девушку. Девушке были нанесены множественные удары по лицу, голове и телу. Потерпевшая обратилась в медучреждение, у нее ушиб мягких тканей лица и левой подвздошной области.
По данному факту заведено уголовное дело по статье "побои".
"На сегодняшний день здоровью пострадавшей ничего не угрожает", - сказала Иванова.
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