Турецкий политик призвал Эрдогана отказаться от сотрудничества с США по САР

АНКАРА, 17 сен – РИА Новости, Федор Смирнов. Переговоры Турции и США по зоне безопасности на северо-востоке Сирии заходят в тупик, и турецкий лидер Тайип Эрдоган должен решать этот вопрос не с американскими, а с сирийскими властями при участии РФ и Ирана, заявил РИА Новости лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек, комментируя итоги трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию в Анкаре.

Прошедшие в понедельник в Анкаре переговоры президентов РФ, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани стали уже пятой встречей глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. По итогам этих встреч были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в САР.

"В то время как господин Роухани сделал акцент на целостности Сирии для радикального решения кризиса в этой стране, господин Эрдоган рассматривал как решение "коридор мира" (зону безопасности), и это создает серьезную проблему. Но это не коридор, а тупик. Потому что непонятно, суверенитет какого государства будет в этом коридоре, какие законы будут действовать, кому будут подчиняться вооруженные формирования. Если Сирия не будет контролировать эти районы, то чей суверенитет на них распространится - Турции?", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "коридор мира" только усугубит сирийский кризис, так как в зоне безопасности будет не мир, а нестабильность.

"Сирия преподнесла правительству Турции подарок на "золотом блюде", объявив о всеобщей амнистии и назвав в письме генсеку ООН Рабочую партию Курдистана и силы самообороны сирийских курдов террористической организацией. Мы ожидали, что эта возможность будет рассмотрена на саммите в Анкаре, и мы все еще ждем (позитивной реакции Турции)", - сказал Перинчек.

"Двухнедельный срок, который Турция предоставила США для достижения соглашения по зоне безопасности, завершается в конце сентября. Я надеюсь, что после этого идея с "мирным коридором" зайдет в тупик, и администрация Эрдогана будет искать решение проблемы не с США, а с Сирией, РФ и Ираном", - отметил лидер партии.

Перинчек обратил внимание на заявление Путина о поддержке сирийской армии при проведении локальных операций, направленных на купирование террористической угрозы. "Это единственное решение проблемы. Потому что суверенитет и территориальная целостность Сирии могут быть обеспечены сирийской армией. Но мы видим, что администрация Эрдогана еще не дошла до понимания этого", - отметил Перинчек.