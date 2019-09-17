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РИА Новости
Война в Сирии

Турецкий политик призвал Эрдогана отказаться от сотрудничества с США по САР

16:34 17.09.2019
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© AFP 2019 / Adem AltanПредседатель турецкой партии "Родина" Догу Перинчек
Председатель турецкой партии Родина Догу Перинчек
© AFP 2019 / Adem Altan
Председатель турецкой партии "Родина" Догу Перинчек. Архивное фото
АНКАРА, 17 сен – РИА Новости, Федор Смирнов. Переговоры Турции и США по зоне безопасности на северо-востоке Сирии заходят в тупик, и турецкий лидер Тайип Эрдоган должен решать этот вопрос не с американскими, а с сирийскими властями при участии РФ и Ирана, заявил РИА Новости лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек, комментируя итоги трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию в Анкаре.
Прошедшие в понедельник в Анкаре переговоры президентов РФ, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани стали уже пятой встречей глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. По итогам этих встреч были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в САР.
"В то время как господин Роухани сделал акцент на целостности Сирии для радикального решения кризиса в этой стране, господин Эрдоган рассматривал как решение "коридор мира" (зону безопасности), и это создает серьезную проблему. Но это не коридор, а тупик. Потому что непонятно, суверенитет какого государства будет в этом коридоре, какие законы будут действовать, кому будут подчиняться вооруженные формирования. Если Сирия не будет контролировать эти районы, то чей суверенитет на них распространится - Турции?", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "коридор мира" только усугубит сирийский кризис, так как в зоне безопасности будет не мир, а нестабильность.
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"Сирия преподнесла правительству Турции подарок на "золотом блюде", объявив о всеобщей амнистии и назвав в письме генсеку ООН Рабочую партию Курдистана и силы самообороны сирийских курдов террористической организацией. Мы ожидали, что эта возможность будет рассмотрена на саммите в Анкаре, и мы все еще ждем (позитивной реакции Турции)", - сказал Перинчек.
"Двухнедельный срок, который Турция предоставила США для достижения соглашения по зоне безопасности, завершается в конце сентября. Я надеюсь, что после этого идея с "мирным коридором" зайдет в тупик, и администрация Эрдогана будет искать решение проблемы не с США, а с Сирией, РФ и Ираном", - отметил лидер партии.
Перинчек обратил внимание на заявление Путина о поддержке сирийской армии при проведении локальных операций, направленных на купирование террористической угрозы. "Это единственное решение проблемы. Потому что суверенитет и территориальная целостность Сирии могут быть обеспечены сирийской армией. Но мы видим, что администрация Эрдогана еще не дошла до понимания этого", - отметил Перинчек.
Он добавил, что на саммите в Анкаре стороны заявили о своей решимости сотрудничать в Идлибе с целью полной ликвидации террористических организаций, что очень важно и выражает волю трех стран очистить регион от террористов.
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