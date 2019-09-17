В Ростове-на-Дону родителей школьников возмутил маникюр мужчины-учителя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Родители школьников одного из учебных заведений Ростова-на-Дону пожаловались на маникюр мужчины-педагога, после беседы он "привел внешний вид в соответствие с кодексом профессиональной этики", сообщил РИА Новости представитель городского управления образования.

"После того как прошла информация в соцсетях, мы вызывали директора, завотделом образования района. Получили информацию о педагоге и поручили привести его руки в соответствующий вид", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что претензий к квалификации учителя, который преподает русский язык и литературу, не было. "Была претензия к его рукам... Про тональный крем — это вымысел. У него яркая, самобытная внешность, для чего ему краситься? С ним побеседовали, он уже снял маникюр", — сказал представитель управления.