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РИА Новости

В Ростове-на-Дону родителей школьников возмутил маникюр мужчины-учителя

16:28 17.09.2019 (обновлено: 16:55 17.09.2019)
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© Flickr / Yellow Sky PhotographyМаникюр
Маникюр
© Flickr / Yellow Sky Photography
Маникюр. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Родители школьников одного из учебных заведений Ростова-на-Дону пожаловались на маникюр мужчины-педагога, после беседы он "привел внешний вид в соответствие с кодексом профессиональной этики", сообщил РИА Новости представитель городского управления образования.
Ранее в группе "Подслушано Ростов-на-Дону" в соцсети "ВКонтакте" появились несколько постов, в которых мама пятиклассника жаловалась, что у педагога-мужчины в школе ее ребенка "накрашенные ресницы, тональник на лице, нарощенные ногти". Женщина выражала возмущение и советовалась, куда можно обратиться. Также там была размещена фотография рук с французским маникюром.
"После того как прошла информация в соцсетях, мы вызывали директора, завотделом образования района. Получили информацию о педагоге и поручили привести его руки в соответствующий вид", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что претензий к квалификации учителя, который преподает русский язык и литературу, не было. "Была претензия к его рукам... Про тональный крем — это вымысел. У него яркая, самобытная внешность, для чего ему краситься? С ним побеседовали, он уже снял маникюр", — сказал представитель управления.
Учителя попросили следить, чтобы внешность соответствовала кодексу профессиональной этики, добавил он.
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29 сентября 2018, 08:00РИА Новости
Когда мачо заплачут. Макияж хотят сделать нормой для мужчин
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Ростов-на-ДонуОбщество
Популярные комментарии
А чему, собственно говоря, удивляться, если у нас школа оказывает УСЛУГИ обучения определённым предметам? Учитель в такой школе не учитель, а продавец услуг. А продавец может одеваться так, как ему взбредёт в голову, может краситься, мазаться мазилками, ходить в татуировках, и т.д.
17 сентября, 16:44
Владимир Белогорский
14200110
А потом спрашиваю откуда бирутся ... как бы не обидно сказать.
17 сентября, 16:58
НННезнаев Незнайка
1040008
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