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РИА Новости

Россия и Китай создадут спутниковую группировку для раздачи интернета

16:25 17.09.2019 (обновлено: 17:36 17.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИа новости. Россия и Китай реализуют совместный проект по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки для раздачи высокоскоростного интернета, сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов по итогам встречи глав правительств России и КНР.
"По другим областям - это сотрудничество в сфере космоса, атомной энергетике. По космической повестке у нас ратифицировано сторонами, вступило в силу, и мы в этом году уже подпишем конкретное соглашение по точкам размещения станций по ГЛОНАСС и "Бэйдоу" (Baidu, китайская навигационная система - ред.)", - сказал Акимов.
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"Интересный проект у нас намечается по низкоорбитальной спутниковой группировке для раздачи высокоскоростного интернета. Мы приступили к проработке этого проекта", - добавил он.
В июле 2018 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что делегация Китая на переговорах в Москве предложила "Роскосмосу" обсудить возможность создания совместной спутниковой группировки предоставления широкополосного доступа в интернет - аналога OneWeb и Starlink. Речь шла о формировании многоуровневой спутниковой группировки связи.
Глобальный интернет
2 сентября, 06:45РИА Новости
История Интернета
Китай рассматривает возможность создания национальной спутниковой системы из около тысячи космических аппаратов, расположенных на низкой, средней и геостационарной орбите. России было предложено полноценное партнерство в проекте с принятием на себя половины затрат и создания 50% группировки. Российская сторона тогда не озвучила никакого ответа на поступившее предложение.
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Максим АкимовКитайРоссияТехнологииРИА Наука
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