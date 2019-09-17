Россия и Китай создадут спутниковую группировку для раздачи интернета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИа новости. Россия и Китай реализуют совместный проект по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки для раздачи высокоскоростного интернета, сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов по итогам встречи глав правительств России и КНР.

"По другим областям - это сотрудничество в сфере космоса, атомной энергетике. По космической повестке у нас ратифицировано сторонами, вступило в силу, и мы в этом году уже подпишем конкретное соглашение по точкам размещения станций по ГЛОНАСС и "Бэйдоу" (Baidu, китайская навигационная система - ред.)", - сказал Акимов.

"Интересный проект у нас намечается по низкоорбитальной спутниковой группировке для раздачи высокоскоростного интернета. Мы приступили к проработке этого проекта", - добавил он.

В июле 2018 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что делегация Китая на переговорах в Москве предложила "Роскосмосу" обсудить возможность создания совместной спутниковой группировки предоставления широкополосного доступа в интернет - аналога OneWeb и Starlink. Речь шла о формировании многоуровневой спутниковой группировки связи.