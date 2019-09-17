Эксперт оценил идею о запрете продажи алкоголя в барах в жилых домах

АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 17 сен - РИА Новости. Законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах, вряд ли имеет право на существование, сказал журналистам генеральный директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Газета "Коммерсант" ранее во вторник сообщила, что правительство РФ подготовило отзыв на депутатский законопроект о запрете торговли алкоголем в ресторанах, барах и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 квадратных метров. По данным издания, правительство концептуально поддержало проект при условии его доработки ко второму чтению.

"Эта мера - она даже не радикальная, её рассматривать не будут. Она автоматически подпадает под регуляторную гильотину", - сказал Дробиз. Поэтому он считает, что принять такой закон не удастся. А отвечая на вопрос о том, какие меры должны поддерживать в России потребление алкоголя на "разумном" уровне, нормальном для развития отрасли, он отметил, что это точно не сокращение точек продаж.

"У нас с 2012 по 2015 год на 25% сократилось число легальных магазинов по продаже алкогольной продукции и раза в два с половиной сократилось число точек по продаже пива... Меньше пить не стали, ничего не произошло в это плане", - сказал Дробиз. Он также отметил, что в 2010-2012 годах "так на улицу отправили от 30 до 40% производителей - водки, вина, только пиво не тронули".

Эксперт добавил, что ритейл с нынешней торговой наценкой "губителен" для отрасли, хотя и развитие малого бизнеса в этой сфере, по его мнению, не решит проблем. "Я не враг малого бизнеса, но я не верю в экономику малого бизнеса в стране, где все заточено под развитие крупного бизнеса".