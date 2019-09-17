В Sputnik Молдавия прокомментировали ситуацию с задержанием Новосадюка

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Нареканий к журналистской работе руководителя Sputnik Молдавия Владимира Новосадюка у руководства агентства нет, судя по сообщениям молдавской прокуратуры, претензии правоохранителей связаны с событиями 2014 года и банком Unibank, в котором он был соучредителем вместе с ещё двумя десятками человек, включая бывшего президента страны Петра Лучинского, сообщили РИА Новости в пресс-службе Sputnik.

"Владимир Новосадюк возглавляет редакцию Sputnik Молдавия с момента ее создания - вот уже 4,5 года. До этого Владимир был собкором и представителем РИА Новости в Молдавии. Удостоен почетного звания "Om Emerit", что соответствует званию "Заслуженный журналист Молдовы". В прошлом году Новосадюку вручили премию "Человек года-2018" в категории СМИ по версии Международной общественной ассоциации "Personalitate". Sputnik Молдова вот уже несколько лет входит в ТОП-3 ведущих СМИ страны. Нареканий к его журналистской работе у агентства нет, судя по заявлениям прокуратуры, претензии связаны с банком, где он был учредителем среди прочих лиц, и событиями 2014 года. Мы ждём официальных заявлений следствия", - сказали в пресс-службе Sputnik.

Сам Новосадюк сообщил РИА Новости, что на допросе в прокуратуре отверг предъявленные ему обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Он отпущен под подписку о невыезде с возможностью выезда при уведомлении властей, в ходе обыска у него изъяли только мобильный телефон.

Ранее прокуратура сообщила, что провела обыск в доме Новосадюка, операция связана с делом, возбуждённым в 2015 году, о выводе 1 миллиарда долларов из банковской системы Молдавии в 2014 году.