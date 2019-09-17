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РИА Новости

В Sputnik Молдавия прокомментировали ситуацию с задержанием Новосадюка

16:22 17.09.2019
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© Sputnik / Miroslav RotariРуководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк
Руководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Нареканий к журналистской работе руководителя Sputnik Молдавия Владимира Новосадюка у руководства агентства нет, судя по сообщениям молдавской прокуратуры, претензии правоохранителей связаны с событиями 2014 года и банком Unibank, в котором он был соучредителем вместе с ещё двумя десятками человек, включая бывшего президента страны Петра Лучинского, сообщили РИА Новости в пресс-службе Sputnik.
"Владимир Новосадюк возглавляет редакцию Sputnik Молдавия с момента ее создания - вот уже 4,5 года. До этого Владимир был собкором и представителем РИА Новости в Молдавии. Удостоен почетного звания "Om Emerit", что соответствует званию "Заслуженный журналист Молдовы". В прошлом году Новосадюку вручили премию "Человек года-2018" в категории СМИ по версии Международной общественной ассоциации "Personalitate". Sputnik Молдова вот уже несколько лет входит в ТОП-3 ведущих СМИ страны. Нареканий к его журналистской работе у агентства нет, судя по заявлениям прокуратуры, претензии связаны с банком, где он был учредителем среди прочих лиц, и событиями 2014 года. Мы ждём официальных заявлений следствия", - сказали в пресс-службе Sputnik.
Руководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк
Вчера, 14:38РИА Новости
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Сам Новосадюк сообщил РИА Новости, что на допросе в прокуратуре отверг предъявленные ему обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Он отпущен под подписку о невыезде с возможностью выезда при уведомлении властей, в ходе обыска у него изъяли только мобильный телефон.
Ранее прокуратура сообщила, что провела обыск в доме Новосадюка, операция связана с делом, возбуждённым в 2015 году, о выводе 1 миллиарда долларов из банковской системы Молдавии в 2014 году.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, имущество было выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдавии в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP. В июне 2018 года генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода. Парламент Молдавии на заседании 10 июня принял решение о создании специальной парламентской комиссии "по расследованию по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы Молдавии и банковского мошенничества".
Руководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк
Вчера, 13:32Радио
"Ждем выводов следствия". Комментарий Sputnik по ситуации с Новосадюком
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