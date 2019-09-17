Том Харди появился в британской версии программы "Спокойной ночи, малыши!"

Актер Том Хард в Москве

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Британский актер Том Харди появился в роли ведущего в детской программе CBeebies Bedtime Stories - аналоге российской передачи "Спокойной ночи, малыши!", сообщает Daily Mail.

Звезда "Венома" и "Безумного Макса" рассказал детям и их родителям сказку о медведе и мышонке.

Многие взрослые зрители стали писать комментарии о том, что смотрели выпуск программы только ради любимого актера.

По сообщению канала, Том Харди записал пять подобных историй, которые будут время от времени транслировать.