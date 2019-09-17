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РИА Новости
Культура

Том Харди появился в британской версии программы "Спокойной ночи, малыши!"

19:01 17.09.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Том Хард в Москве
Актер Том Хард в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Британский актер Том Харди появился в роли ведущего в детской программе CBeebies Bedtime Stories - аналоге российской передачи "Спокойной ночи, малыши!", сообщает Daily Mail.
Звезда "Венома" и "Безумного Макса" рассказал детям и их родителям сказку о медведе и мышонке.
Многие взрослые зрители стали писать комментарии о том, что смотрели выпуск программы только ради любимого актера.
По сообщению канала, Том Харди записал пять подобных историй, которые будут время от времени транслировать.
В 2017 году актер уже принимал участие в Bedtime Stories. Тогда он рассказывал о своей собаке по кличке Вуди.
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