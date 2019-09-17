Эксперт назвал согласование состава Конституционной комиссии Сирии успехом

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Конституционной комиссии по Сирии будет сложно быстро добиться успеха в урегулировании конфликта в стране, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Труевцев.

Накануне в Анкаре прошел очередной саммит стран-гарантов астанинского формата урегулирования конфликта в Сирии (Россия, Турция, Иран). По его итогам президент РФ Владимир Путин объявил, что состав конституционной комиссии полностью определен, и выразил надежду на скорый запуск его работы в Женеве. При этом спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен пока не объявил о его создании. Ожидается, что 30 сентября он примет участие в заседании Совбеза ООН по Сирии.

"Думаю, что специалисты по Ближнему Востоку не очень большое внимание обращают на конституционный комитет, потому что это такая декоративная вещь, как многопартийность в Китае, например. Предполагать, что в ближайшем историческом времени из этого конституционного комитета вырабатывается какой-то реальный механизм, я думаю, сложно", - заявил Труевцев на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Однако он подчеркнул, что согласование состава конституционной комиссии – "успех очень важный, потому что удалось объединить различные части оппозиции, получить согласие правительства на это – многие фигуры, многие течения, которые там были, были абсолютно неприемлемы для Дамаска".

"(Удалось) найти конфигурацию конституционного комитета такую, которая бы в той или иной мере удовлетворила всех, в том числе Саудовскую Аравию", - добавил он, отметив, что именно страны-гаранты содействовали завершению согласования состава комиссии.

"Почему я говорю, что этот комитет в течение длительного времени будет геранью на окне? Ну, позвольте, сирийское правительство успешно освобождает территорию от тех людей, которые враждовали с ним с 2011 года. Часть из них, может быть, весьма симпатичные люди, которые сидят в Париже, в Вене, в Лондоне и Стамбуле. С ними приятно говорить, но они не имеют никакого влияния в Сирии. Они его потеряли, когда в 2012 году отдали инициативу радикальным исламистским боевикам. С ними можно говорить, но я себе не могу представить, чтобы они каким-то образом могли повлиять на ситуацию в Сирии", - заявил эксперт. Дальше, отметил он, все, что решит конституционный комитет, пойдет на референдум.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.