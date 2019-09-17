Российский еврейский конгресс собрал 10 млн рублей на благотворительность

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) направит около 10 миллионов рублей, собранных на благотворительном приеме по случаю Рош а-Шана - Нового года по иудейскому календарю - на ряд проектов, в числе которых установка памятников жертвам Холокоста и помощь детям, сообщил РИА Новости президент РЕК Юрий Каннер.

Участниками благотворительного приема, который прошел в Подмосковье, стали известные политики и деятели культуры и религии. В их числе заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, главный раввин России Берл Лазар, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, посол Израиля в РФ Гарри Корен и главы дипломатических миссий еще более десяти стран. Почетным гостем мероприятия стал глава Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер.

"Мы на протяжении 10 лет делаем приемы в преддверии праздника Рош а-Шана – нового года по еврейскому религиозному календарю… Но обычно это проходило в режиме фуршета, а сейчас – уже второй год подряд – мы устраиваем благотворительный прием. То есть продаем участие в нем: в этом году порядка 300 человек сделали пожертвования. И непосредственно на мероприятии нам удалось собрать около 10 миллионов рублей", - рассказал Каннер.

Вырученные деньги пойдут на следующие проекты РЕК, которые, по словам Каннера, "были недофинансированы": установку памятника писателю Самуилу Маршаку в Москве, которая запланирована на следующий год, ряд программ, связанных с поддержкой детей, а также на поддержку еврейских общин по всей стране. Кроме того, средства пойдут на установку "20 памятников на местах гибели жертв Холокоста".

"Кроме того, на фоне мероприятия мы привлекли крупных благотворителей: новый член бюро РЕК, два члена президиума и один член совета директоров. По нашим правилам, суммарно их членство в организации стоит почти 50 миллионов рублей", - отметил Каннер.