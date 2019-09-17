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РИА Новости

Урагану "Умберто" в Атлантическом океане присвоили вторую категорию

16:14 17.09.2019
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© Фото : Роскосмос Ураган со спутников
 Ураган со спутников
© Фото : Роскосмос
Ураган со спутников. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ураган "Умберто" в Атлантическом океане усилился до второй категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
По данным синоптиков, "Умберто" находится на расстоянии 895 километров от Бермудских островов, максимальная скорость ветра составляет около 160 километров в час. Скорость движения урагана составляет 13 километров в час.
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В сообщении центра по слежению за ураганами также отмечается, что со вторника "Умберто" вызовет проливные дожди на Бермудских островах, где выпадет 2,5-7 сантиметров осадков.
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