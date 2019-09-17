Урагану "Умберто" в Атлантическом океане присвоили вторую категорию

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ураган "Умберто" в Атлантическом океане усилился до второй категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным синоптиков, "Умберто" находится на расстоянии 895 километров от Бермудских островов, максимальная скорость ветра составляет около 160 километров в час. Скорость движения урагана составляет 13 километров в час.