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РИА Новости

Налоговики проконтролируют семейные расходы и доходы россиян

16:12 17.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Создание единого информационного ресурса о населении позволит ввести в России эффективный контроль за доходами и расходами граждан, в том числе чиновников и членов их семей, заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, выступая на заседании Госдумы.
Депутаты приняли в первом чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении РФ". Ресурс, формировать и вести который будет Федеральная налоговая служба (ФНС), позволит уполномоченным органам получать всю совокупность сведений о гражданах, которые есть в других информационных ресурсах: системе ЗАГС, реестрах юридических лиц, предпринимателей, имущества, будет указан ИНН.
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"Ресурс позволит, например, получать полные сведения о доходах семьи. Связь семейная через ЗАГС будет точно показана - выстраивание дерева семейного будет тут же показано", - сказала Нестеренко, отвечая депутатам, которые интересовались, поможет ли такая система контролировать общие расходы и доходы чиновников и их родственников в целях борьбы с коррупцией.
Глава ФНС Михаил Мишустин в свою очередь отметил, что на сегодняшний день вся совокупность данных, которые получает налоговая служба в соответствие с положениями Налогового кодекса, уже позволяет анализировать соответствие доходов и расходов граждан, в том числе чиновников и их близких родственников, на протяжении более десяти лет.
"Если вы говорите о введении контроля за расходами граждан – можно ли это сделать? В принципе с доработкой информационной системы, в том числе с использованием единого ресурса о населении, это можно будет делать более качественно", - сказал глава ФНС.
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Мишустин отметил также, что доступ к информации из единого реестра будут иметь и силовики. "Конечно, федеральные органы исполнительной власти, которыми являются правоохранительные органы, будут иметь к ней соответствующий доступ. Странно было бы, если бы МВД, ведущее соответствующий реестр (один из нескольких, данные которого будут использоваться в общем реестре – Прим. ред.), не имело бы к ней доступ. Но здесь ничего страшного нет", - заверил он.
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Госдума РФМинистерство финансов РФФедеральная налоговая служба РФТатьяна НестеренкоРоссияОбщество
Популярные комментарии
Затеевать весь этот " контроль " только ради чиновничества - смешно . Не проще ли отбирать честных , порядочных людей , нежели городить информационный ресурс , думаю не дешевый . Но вероятнее всего это про нас , а не про них .
17 сентября, 16:35
Теофраст фон Гогенгейм
810001
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