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РИА Новости

Госдума приняла в I чтении проект о внесении изменений в закон "О полиции"

15:56 17.09.2019 (обновлено: 15:57 17.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник в первом чтении приняла законопроект, который предполагает информирование полицией родственников или близких лиц пострадавшего о принятых мерах помощи, о его направлении в медицинскую организацию, а также расширение круга лиц, которым может звонить задержанный.
Автором инициативы выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, соответствующие изменения предполагается внести в федеральный закон "О полиции".
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"В целях более эффективного обеспечения прав и свобод граждан на полицию возлагается обязанность сообщать близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу пострадавшего о принятых мерах помощи, а также информацию о его направлении в медицинскую организацию", - говорится в пояснительной записке.
Законопроектом также расширяется круг лиц, право на телефонный звонок которым предоставляется задержанному. "Согласно законодательной новелле задержанному в целях уведомления о своем задержании и месте нахождения предоставляется право на телефонный звонок близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу", - отмечается в документе.
Кроме того, ФЗ предлагается дополнить пунктом об обязанности полицейских в течение суток сообщать собственникам о том, что правоохранители проникли на их земельные участки, если это произошло в их отсутствие. В настоящее время полицейские оповещают собственников лишь в том случае, если они проникли в жилое помещение.
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"Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений", - подчеркивает автор инициативы.
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Госдума РФАлександр ХинштейнМоскваОбщество
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