Госдума приняла в I чтении проект о внесении изменений в закон "О полиции"

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник в первом чтении приняла законопроект, который предполагает информирование полицией родственников или близких лиц пострадавшего о принятых мерах помощи, о его направлении в медицинскую организацию, а также расширение круга лиц, которым может звонить задержанный.

Автором инициативы выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, соответствующие изменения предполагается внести в федеральный закон "О полиции".

"В целях более эффективного обеспечения прав и свобод граждан на полицию возлагается обязанность сообщать близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу пострадавшего о принятых мерах помощи, а также информацию о его направлении в медицинскую организацию", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом также расширяется круг лиц, право на телефонный звонок которым предоставляется задержанному. "Согласно законодательной новелле задержанному в целях уведомления о своем задержании и месте нахождения предоставляется право на телефонный звонок близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу", - отмечается в документе.

Кроме того, ФЗ предлагается дополнить пунктом об обязанности полицейских в течение суток сообщать собственникам о том, что правоохранители проникли на их земельные участки, если это произошло в их отсутствие. В настоящее время полицейские оповещают собственников лишь в том случае, если они проникли в жилое помещение.