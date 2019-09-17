Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на девять миллиардов рублей

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя и его близких на девять миллиардов рублей изъято по решению суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечается, что Клинский городской суд поддержал иск надзорного ведомства в полном объеме. Имущество было получено из "не предусмотренных законом источников".

Среди изъятого: кинотеатр, лодочная станция, торговый центр, детская поликлиника, общественная баня, детсады, базы отдыха, участки для строительства жилых домов, земли лесного фонда.

Всего в доход государства обращено 1,7 тысячи объектов недвижимости, четыре автомобиля, пять миллиардов рублей денежного эквивалента уже отчужденного ответчиками имущества.

В Генпрокуратуре пришли к выводу, что Постригань, используя служебное положение, помогал бизнесу своего сына.

"Наряду с этим были установлены данные о подконтрольных Постриганю лицах, которые в ходе прокурорско-следственной проверки подтвердили, что являются фиктивными собственниками значительного объема имущества, зарегистрированного на них Постриганем и его сыном для сокрытия от контролирующих органов", — добавили в надзорном ведомстве.

Кроме этого, экс-чиновник оформил на себя некоторые ликвидные активы.

При подготовке иска Генпрокуратура изучила информацию налоговых, регистрационных органов Астраханской, Московской, Тверской областей, Краснодарского края, Москвы в отношении более чем 80 физических и юридических лиц. Ответчиками по делу проходят еще 25 человек.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что Постригань в 2002-2017 годах вовлекал родственников, близких людей и подконтрольные фирмы для обогащения за счет муниципального имущества.

Экс-чиновника задержали в июне 2018 года.