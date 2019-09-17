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РИА Новости

Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на девять миллиардов рублей

15:53 17.09.2019 (обновлено: 17:05 17.09.2019)
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© Фото : администрация городского округа КлинАлександр Постригань
Александр Постригань
© Фото : администрация городского округа Клин
Александр Постригань. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя и его близких на девять миллиардов рублей изъято по решению суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры.
Отмечается, что Клинский городской суд поддержал иск надзорного ведомства в полном объеме. Имущество было получено из "не предусмотренных законом источников".
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Среди изъятого: кинотеатр, лодочная станция, торговый центр, детская поликлиника, общественная баня, детсады, базы отдыха, участки для строительства жилых домов, земли лесного фонда.
Всего в доход государства обращено 1,7 тысячи объектов недвижимости, четыре автомобиля, пять миллиардов рублей денежного эквивалента уже отчужденного ответчиками имущества.
В Генпрокуратуре пришли к выводу, что Постригань, используя служебное положение, помогал бизнесу своего сына.
"Наряду с этим были установлены данные о подконтрольных Постриганю лицах, которые в ходе прокурорско-следственной проверки подтвердили, что являются фиктивными собственниками значительного объема имущества, зарегистрированного на них Постриганем и его сыном для сокрытия от контролирующих органов", — добавили в надзорном ведомстве.
Кроме этого, экс-чиновник оформил на себя некоторые ликвидные активы.
При подготовке иска Генпрокуратура изучила информацию налоговых, регистрационных органов Астраханской, Московской, Тверской областей, Краснодарского края, Москвы в отношении более чем 80 физических и юридических лиц. Ответчиками по делу проходят еще 25 человек.
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Ранее Генпрокуратура сообщала, что Постригань в 2002-2017 годах вовлекал родственников, близких людей и подконтрольные фирмы для обогащения за счет муниципального имущества.
Экс-чиновника задержали в июне 2018 года.
По данным "Ведомостей", Постригань возглавлял Клинский район с 1992 по 2014 год, а затем еще три года был местным депутатом.
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Генеральная прокуратура РФМоскваМосковская областьРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
И это только один из одного района Подмосковья... Жесть.
17 сентября, 16:22
Евгений Жегульский
16304811
интересно,из какой партии этот жулик???
17 сентября, 16:43
ViDyawuyVdal' Госдепов
116342327
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