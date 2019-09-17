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РИА Новости

СМИ рассказали об уязвимости в WhatsApp

15:50 17.09.2019 (обновлено: 19:12 17.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Портал The Hacker News сообщил об ошибке в работе мессенджера WhatsApp при удалении отправленных фотографий.
По информации издания, функция "Удалить у всех" работает некорректно, если у пользователя установлены базовые настройки приложения. В этом случае все отправленные фотографии сохраняются в памяти телефона, и удаление сотрет сообщение из истории переписки, но файл останется в медиатеке устройства.
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При этом данная уязвимость проявляется только в работе устройств с операционной системой iOS, отмечает издание. На смартфонах с Android эта функция работает должным образом.
По информации издания, в компании отказались устранять этот баг. В WhatsApp мотивировали это тем, что основная задача функции "Удалить у всех" — возможность удаления в первую очередь текстовых сообщений из самого приложения и никак не касается медиафайлов.
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AndroidApple iOSСШАFacebook, Inc.Технологии
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