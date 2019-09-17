Нарышкин рассказал, что российские разведчики ценят выше наград

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Чувство удовольствия от успешно выполненной работы - это то, что является для российских разведчиков главнее наград, рассказал журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он выступил во вторник в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" на круглом столе по истории сотрудничества разведки и науки в атомном проекте СССР. Мероприятие было посвящено 70-летию испытания первой советской атомной бомбы.

"Мне представляется, что для сотрудников советской внешней разведки семьдесят лет назад главной была не награда, а чувство долга, чувство ответственности, чувство выполненного задания по такому огромному, важнейшему проекту, как атомный проект", - сказал Нарышкин журналистам в кулуарах круглого стола.