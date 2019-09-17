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РИА Новости

Нарышкин рассказал, что российские разведчики ценят выше наград

15:49 17.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Чувство удовольствия от успешно выполненной работы - это то, что является для российских разведчиков главнее наград, рассказал журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он выступил во вторник в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" на круглом столе по истории сотрудничества разведки и науки в атомном проекте СССР. Мероприятие было посвящено 70-летию испытания первой советской атомной бомбы.
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"Мне представляется, что для сотрудников советской внешней разведки семьдесят лет назад главной была не награда, а чувство долга, чувство ответственности, чувство выполненного задания по такому огромному, важнейшему проекту, как атомный проект", - сказал Нарышкин журналистам в кулуарах круглого стола.
"Что касается сегодняшнего дня, то сотрудники Службы внешней разведки заслуженно получают награды, но главное для них - не награды, а чувство радости и чувство удовольствия от выполненной работы. Она очень интересна и привлекательна", - добавил Нарышкин.
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