Опрос показал, в каких сферах молодежи сложно строить карьеру

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россияне считают, что молодежи сегодня сложнее добиться успеха в бизнесе, политике и на государственной службе, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения Россияне считают, что молодежи сегодня сложнее добиться успеха в бизнесе, политике и на государственной службе, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Респондентам предложили ответить на вопрос, легко ли сегодняшним молодым людям сделать карьеру, добиться успеха в таких сферах деятельности, как спорт, бизнес, государственная служба, политика, наука и творческие профессии.

"Сложнее молодежи, согласно опросу, строить карьеру в сфере бизнеса (77%), государственной службы (73%) и политики (73%)", - говорится в опросе ВЦИОМ.

По мнению 60% опрошенных, сделать карьеру в бизнесе довольно сложно, 17% считает, что практически невозможно. При этом 49% респондентов уверены, что молодежи довольно сложно и на государственной службе, а 24% считают, что сделать карьеру там практически невозможно.

По данным ВЦИОМ, по 15% респондентов заявили, что в этих сферах молодым людям наоборот продвинуться довольно легко.

Также 46% россиян считают, что довольно сложно молодому поколению сегодня добиться успеха в политике, 27% считают, что это практически невозможно, свидетельствуют результаты исследования.

По мнению россиян, наиболее доступными для самореализации сферами, в которых требуются специфические знания и навыки, являются спорт (41%) и творчество (36%).

Согласно данным ВЦИОМ, чаще видят препятствия для молодых людей на пути их карьеры во всех вышеперечисленных сферах россияне в возрасте от 45 до 59 лет - 27%, от 60 и старше - 24%, от 25 до 34 лет - 22%. Напротив, большую уверенность в возможностях молодого поколения выразили участники в возрасте от 18 до 24 лет (13%), от 25 до 34 лет (25%) и от 35 до 44 лет (24%).

Сторонниками мнения о том, что молодежи скорее сложно достичь успеха в сферах бизнеса, науки, политики, спорта, творчества и на государственной службе чаще выступают женщины (56%), чем мужчины (44%).