Российский космонавт попросил привезти на место посадки шашлык из баранины

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российский космонавт Алексей Овчинин, который 3 октября возвращается с МКС после полугодичной экспедиции, попросил, чтобы на месте посадки его ждал шашлык из баранины.

"Персики и шашлык", - сказал космонавт в ходе транслировавшегося в интернете сеанса общения с Землей, отвечая на вопрос Центра управления полетами о том, что бы он хотел заказать к посадке.

"Нестандартно ты мыслишь. А шашлык из чего?" - спросили у космонавта.

"А что каждый раз стандартно-стандартно, надо когда-нибудь и нестандартно. Баранина, конечно", - ответил он.