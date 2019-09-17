Российский космонавт попросил привезти на место посадки шашлык из баранины

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российский космонавт Алексей Овчинин, который 3 октября возвращается с МКС после полугодичной экспедиции, попросил, чтобы на месте посадки его ждал шашлык из баранины.
"Персики и шашлык", - сказал космонавт в ходе транслировавшегося в интернете сеанса общения с Землей, отвечая на вопрос Центра управления полетами о том, что бы он хотел заказать к посадке.
"Нестандартно ты мыслишь. А шашлык из чего?" - спросили у космонавта.
"А что каждый раз стандартно-стандартно, надо когда-нибудь и нестандартно. Баранина, конечно", - ответил он.
Овчинин на корабле "Союз МС-12" вернется на Землю вместе с американцем Ником Хейгом и астронавтом ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, который отправится на орбиту 25 сентября на "Союзе МС-15". Посадка планируется в 145 км от Жезказгана в 13.59 мск 3 октября.
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