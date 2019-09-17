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РИА Новости

Эксперт рассказал, что Москва может предложить Эр-Рияду для защиты от ракет

15:46 17.09.2019
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© REUTERS / SOCIAL MEDIAПожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco после налета беспилотника
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco после налета беспилотника
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco после налета беспилотника
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия может предложить Саудовской Аравии комплексную эшелонированную систему ПВО для обеспечения безопасности страны и защиты от ракет и беспилотников, заявил РИА Новости руководитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
В понедельник президент РФ Владимир Путин предложил Саудовской Аварии купить российские комплексы С-300 или С-400 после атаки беспилотников на ее нефтяные объекты.
"Очевидно, что для Саудовской Аравии имеет смысл создать комплексную эшелонированную систему ПВО на основе таких российских систем и комплексов, как С-400 большой дальности, "Бук-М3" средней дальности и "Тор-М2" малой дальности с соответствующими средствами автоматизации и интеграции, способных в том числе объединить как российские, так и западные средства ПВО, которыми располагает королевство", - сказал Коротченко.
Он считает, что собственная безопасность Саудовской Аравии в сфере воздушно-космической обороны гораздо важнее, чем американские рекомендации не закупать российскую военную технику.
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Кроме того, отметил Коротченко, оптимальным вариантом немедленного реагирования Эр-Рияда на воздушную атаку на ее объекты нефтяной инфраструктуры стала бы закупка в РФ по ускоренному варианту поставки зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2", отлично зарекомендовавших себя в ходе отражения неоднократных атак террористов с использованием дронов на базу Хмеймим в Сирии.
"Тор-М2" - это ПВО последнего рубежа, обладающая фактически стопроцентной вероятностью поражения любых, в том числе малозаметных и низковысотных целей", - заключил руководитель ЦАМТО.
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Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство нефти более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, взяли на себя ответственность за атаку. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней Иран, в Тегеране это отвергают.
Директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев на выставке МАКС-2019 сообщил, что Россия поставляет Саудовской Аравии оружие, однако не уточнил номенклатуру. В апреле источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что Саудовская Аравия начала получать российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" в рамках контракта, подписанного в 2017 году.
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