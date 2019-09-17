Суд арестовал один из главных активов Порошенко, сообщил юрист

"Арест активов произошел в рамках начатого по моему заявлению уголовного производства о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов. Главными фигурантами дела являются Порошенко и Тигипко", — написал он в телеграм-канале.

Бывший глава государства уже дважды давал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". После этого он пять раз проигнорировал вызовы на допрос в Госбюро. По словам его адвоката Игоря Голованя, экс-президент не пришел из-за занятости в Верховной раде, а также из-за несвоевременно врученной ему повестки. На прошлой неделе защитник передал в Госбюро письменные показания Порошенко.