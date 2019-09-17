Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T17:05Z
https://ria.ru/20190917/1558774114.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155688/21/1556882196_220:276:3029:1856_1036x0_80_0_0_83fb3b982f3da965db3e9569e3bcad71.jpg
РИА Новости

Суд арестовал один из главных активов Порошенко, сообщил юрист

15:45 17.09.2019 (обновлено: 17:05 17.09.2019)
34879
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", сообщил юрист Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича.
"Арест активов произошел в рамках начатого по моему заявлению уголовного производства о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов. Главными фигурантами дела являются Порошенко и Тигипко", — написал он в телеграм-канале.
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
9 сентября, 18:05РИА Новости
"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
Портнов назвал "Кузницу на Рыбальском" одним из главных активов Порошенко.
Украинское Госбюро расследований эту информацию пока не прокомментировало.
Сейчас Порошенко проходит свидетелем по трем уголовным делам, а также фигурирует еще в 13.
Время платить по счетам
Вчера, 17:02РИА Новости
Время платить по счетам
Бывший глава государства уже дважды давал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". После этого он пять раз проигнорировал вызовы на допрос в Госбюро. По словам его адвоката Игоря Голованя, экс-президент не пришел из-за занятости в Верховной раде, а также из-за несвоевременно врученной ему повестки. На прошлой неделе защитник передал в Госбюро письменные показания Порошенко.
Бывший президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
13 сентября, 12:34РИА Новости
Порошенко рассказал, о чем его спрашивали на допросе
48368107416
Обсудить 9
Андрей Портнов (политик)Петр ПорошенкоВиктор ЯнуковичУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот так заснул в раде и актив проспал
17 сентября, 17:01
РСРоман Славянский
2310000
Петюня раздевайся🤣
17 сентября, 16:16
НННезнаев Незнайка
2180000
Рекомендуем
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
РИА
Новости
Завершение соединения морской и наземных частей Турецкого потока
Болгарский суд снял препятствие для продолжения "Турецкого потока"
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача
Сотрудник вневедомственной охраны
В Москве двое мужчин изнасиловали 23-летнюю работницу автомойки
Лента
новостей
Палка для селфи
В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке
ВМС США подтвердили подлинность видео неопознанных объектов в небе
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
Штаб-квартира ОБСЕ
Украина пригрозила покинуть совещание ОБСЕ в Варшаве из-за Крыма
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
Украинские военные в Донецкой области
Лукашенко выступил за участие США в урегулировании конфликта в Донбассе
Александр Постригань
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на девять миллиардов рублей
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков припомнил президенту Эстонии заявления об "оккупации"
Маникюр
В Ростове-на-Дону родителей школьников возмутил маникюр мужчины-учителя
Один из преступников на следственном эксперименте
"Два года втирались в доверие": как банда цыган вырезала семью под Липецком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море
07:41Режим контртеррористической операции введен в КБР
07:33Заявки на создание научно-образовательных центров подали уже 26 регионов
07:05План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятия могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
Лента новостейМолния