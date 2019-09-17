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РИА Новости

Меркель не поддержала планы Нетаньяху о суверенитете над Иорданской долиной

15:45 17.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 сен - РИА Новости. В Берлине не поддерживают планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о распространении суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан, заявила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель.
В телеобращении 10 сентября Нетаньяху заявил, что в случае его победы на парламентских выборах 17 сентября израильский суверенитет будет распространен на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.
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"Федеральное правительство уже заявляло о поддержке мирного урегулирования в рамках решения "два государства" в палестино-израильском конфликте. Любая аннексия всегда наносят ущерб мирным решениям. Это не помогает, и поэтому мы не согласны ", - заявила Меркель, отвечая на вопросы прессы о заявлении Нетаньяху.
Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН, принятая в декабре 2016 года, требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу Иордана. Его правительство отказалось выполнять положения документа. За полвека, прошедшие со времени получения еврейским государством контроля над Западным берегом реки Иордан, Израиль построил там порядка 120 поселений, которые в ООН называют одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса с палестинцами.
Одиннадцатого сентября президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что аннексия Израилем части Западного берега Иордана уничтожит все шансы на достижение мира с палестинцами.
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