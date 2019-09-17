В Милане мигрант напал с ножницами на военного

РИМ, 17 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Вооруженный ножницами мигрант во вторник напал на итальянского военного, несшего дежурство у центрального вокзала Милана, сообщили РИА Новости в пресс-службе итальянских Сухопутных войск.

Военнослужащий принимал участие в патрулировании территории привокзальной площади в рамках операции "Безопасные улицы". Подошедший к группе военных молодой мужчина дважды ударил со спины 34-летнего военного ножницами (по другой версии, ножом для бумаги).

"Наш человек получил легкие ранения, потому что лезвие не проникло глубоко в тело. Он находится в больнице", - заявил представитель военных.

По его словам, сразу после нападения мигранта из Йемена обездвижили сослуживцы пострадавшего. Во время короткой схватки он, предположительно, выкрикивал лозунги исламистского характера.

Как отмечают местные СМИ, после задержания мигранта передали карабинерам, которым предстоит установить, носит ли нападение террористический характер.