Эсеры предложили закрепить смешанную систему выборов в парламенты регионов

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму пакет законопроектов, согласно которым все региональные парламенты должны формироваться по смешанной системе 50 на 50, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Авторы инициатив предлагают при формировании региональных парламентов 50% мандатов распределять по одномандатным округам, 50% – по партийным спискам. Кроме того, этот же принцип предлагается распространить и на выборы в городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

"Система "50 на 50" применяется на выборах в Госдуму, однако на уровне регионов доля одномандатников может увеличиваться до 75 процентов. Такие поправки были приняты накануне выборов этого года в республиках Алтай и Марий Эл, Тульской области, Хабаровском крае", – отмечает Миронов, которого цитирует его пресс-служба.

Он также подчеркнул, что смешанная система "50 на 50" должна применяться и в Москве, и в Петербурге.