Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T15:41Z
https://ria.ru/20190917/1558773953.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153163/13/1531631377_0:211:3072:1939_1036x0_80_0_0_a83c961beda88255b8dbd8a85249f158.jpg
РИА Новости

Эсеры предложили закрепить смешанную систему выборов в парламенты регионов

15:41 17.09.2019
227
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДелегаты на X съезде партии "Справедливая Россия". 28 октября 2018
Делегаты на X съезде партии Справедливая Россия. 28 октября 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму пакет законопроектов, согласно которым все региональные парламенты должны формироваться по смешанной системе 50 на 50, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
Авторы инициатив предлагают при формировании региональных парламентов 50% мандатов распределять по одномандатным округам, 50% – по партийным спискам. Кроме того, этот же принцип предлагается распространить и на выборы в городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.
"Система "50 на 50" применяется на выборах в Госдуму, однако на уровне регионов доля одномандатников может увеличиваться до 75 процентов. Такие поправки были приняты накануне выборов этого года в республиках Алтай и Марий Эл, Тульской области, Хабаровском крае", – отмечает Миронов, которого цитирует его пресс-служба.
Он также подчеркнул, что смешанная система "50 на 50" должна применяться и в Москве, и в Петербурге.
"Выборы – это не только борьба кандидатов. На них должна быть и открытая конкуренция партий, их идей и программ. Ведь самовыдвижение не отменяет партбилета в кармане. Избиратели должны понимать, за кого они голосуют", - добавил политик.
Предварительные результаты выборов в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
12 сентября, 13:17РИА Новости
ЦИК хочет уточнить правила направления наблюдателей на участки на выборах
100002
Обсудить 0
Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Владимир Жириновский
Жириновский предложил сдвинуть летние каникулы и начинать учиться в октябре
РИА
Новости
Эмблема Министерства науки и высшего образования РФ
Экс-главу Курганского государственного университета лишили звания доцента
Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии принесения присяги депутатами Московской городской думы VII созыва 2019 года
Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
Президент РФ В. Путин провел встречу с лидером КПРФ Г. Зюгановым
Путин во вторник проведет встречу с Зюгановым
Лента
новостей
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 6 ноября 2018
Путин раскритиковал работу властей по ликвидации последствий паводка в ДФО
Единый государственный экзамен в Екатеринбурге
В Госдуму внесли проект об отмене штрафов за умышленные нарушения на ЕГЭ
Вид на город Чита
В Забайкалье открылся первый "Кванториум"
Мирослав Митрофанов
Экс-депутат ЕП увидел угрозу в отъезде талантливой молодежи из Латвии в РФ
Президент РФ Владимир Путин
Путин: Россия стремится выстраивать с Израилем конструктивные отношения
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский отказался от мандата депутата тувинского парламента
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков
Глава Калмыкии предложил программистам создать национальные эмодзи
Политехнический музей в Москве
Московские музеи организовали площадки для школьных занятий
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
США выступают за прямые переговоры между Мадуро и Гуаидо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море
07:41Режим контртеррористической операции введен в КБР
07:33Заявки на создание научно-образовательных центров подали уже 26 регионов
07:05План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятия могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
Лента новостейМолния