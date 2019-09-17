Пресс-конференция о контроле над импортом и реализацией в РФ продукции c GE

Участники:
- член Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЕДОРОВ;
- директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии Игорь ГАЕВСКИЙ;
- заместитель директора Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталья КОСТЕНКО;
- помощник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Алексей АЛЕКСЕЕНКО;
- тележурналист Аркадий МАМОНТОВ;
- первый заместитель директора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий ЕДЕЛЕВ;
- руководитель Комитета Объединения потребителей России Александр БРАЖКО;
- заместитель председателя Комитета ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции Виталий ЗИНЧЕНКО.
6 августа 2019 года решением коллегии Евразийской экономической комиссии были установлены предельно допустимые показатели содержания глицидиловых эфиров жирных кислот (GE) в маслах. Они образуются в результате высокотемпературной термической обработки растительных масел и жиров, в том числе в процессе рафинирования низкокачественного пальмового масла, широко используемого во многих популярных продуктах питания.
В ходе мероприятия будут представлены результаты журналистского расследования о производстве и реализации технического пальмового масла и пищевой продукции с GE в РФ.
Какое влияние на организм человека оказывает глицидол? Какие меры позволят установить государственный контроль за импортом пальмового масла с повышенным содержанием GE и производством продуктов питания с его применением? Какая нормативно-правовая база для этого существует в РФ и ЕАЭС?
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- член Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЕДОРОВ;
- директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии Игорь ГАЕВСКИЙ;
- заместитель директора Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталья КОСТЕНКО;
- помощник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Алексей АЛЕКСЕЕНКО;
- тележурналист Аркадий МАМОНТОВ;
- первый заместитель директора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий ЕДЕЛЕВ;
- руководитель Комитета Объединения потребителей России Александр БРАЖКО;
- заместитель председателя Комитета ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции Виталий ЗИНЧЕНКО.
6 августа 2019 года решением коллегии Евразийской экономической комиссии были установлены предельно допустимые показатели содержания глицидиловых эфиров жирных кислот (GE) в маслах. Они образуются в результате высокотемпературной термической обработки растительных масел и жиров, в том числе в процессе рафинирования низкокачественного пальмового масла, широко используемого во многих популярных продуктах питания.
В ходе мероприятия будут представлены результаты журналистского расследования о производстве и реализации технического пальмового масла и пищевой продукции с GE в РФ.
Какое влияние на организм человека оказывает глицидол? Какие меры позволят установить государственный контроль за импортом пальмового масла с повышенным содержанием GE и производством продуктов питания с его применением? Какая нормативно-правовая база для этого существует в РФ и ЕАЭС?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/