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РИА Новости

Пресс-конференция о контроле над импортом и реализацией в РФ продукции c GE

15:37 17.09.2019 (обновлено: 15:38 17.09.2019)
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23 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: " Пальмовое масло с глицидиловыми эфирами: меры госконтроля в РФ".
Участники:
- член Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЕДОРОВ;
- директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии Игорь ГАЕВСКИЙ;
- заместитель директора Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталья КОСТЕНКО;
- помощник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Алексей АЛЕКСЕЕНКО;
- тележурналист Аркадий МАМОНТОВ;
- первый заместитель директора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий ЕДЕЛЕВ;
- руководитель Комитета Объединения потребителей России Александр БРАЖКО;
- заместитель председателя Комитета ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции Виталий ЗИНЧЕНКО.

6 августа 2019 года решением коллегии Евразийской экономической комиссии были установлены предельно допустимые показатели содержания глицидиловых эфиров жирных кислот (GE) в маслах. Они образуются в результате высокотемпературной термической обработки растительных масел и жиров, в том числе в процессе рафинирования низкокачественного пальмового масла, широко используемого во многих популярных продуктах питания.
В ходе мероприятия будут представлены результаты журналистского расследования о производстве и реализации технического пальмового масла и пищевой продукции с GE в РФ.

Какое влияние на организм человека оказывает глицидол? Какие меры позволят установить государственный контроль за импортом пальмового масла с повышенным содержанием GE и производством продуктов питания с его применением? Какая нормативно-правовая база для этого существует в РФ и ЕАЭС?

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