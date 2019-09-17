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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Собянин: городские службы помогут депутатам МГД выполнять наказы москвичей

15:38 17.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии принесения присяги депутатами Московской городской думы VII созыва 2019 года
Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии принесения присяги депутатами Московской городской думы VII созыва 2019 года
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии принесения присяги депутатами Московской городской думы VII созыва 2019 года
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Городские службы вместе с избранными депутатами Мосгордумы будут выполнять наказы, которые москвичи дали во время избирательной кампании, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии принесения присяги депутатами МГД седьмого созыва.
"Поздравляю вас с победой. Огромное количество проблем, наказов, которые вы получили, не должны пропасть, несмотря на партийную принадлежность, взгляды на те или иные проблемы. Считаю, что мы все должны вместе работать над теми наказами, которые вы получили от москвичей. Я дам поручение городским службам, чтобы они всемерно помогали вам в этом сложном, но очень нужном деле", - заявил Собянин.
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Мэр также добавил, что впереди депутатов ждет сложная работа: не допустить отставание города от других мегаполисов, так как Москва не только столица России, но и "локомотив развития целых отраслей", которые влияют на развитие страны.
"Любая остановка движения будет означать отставание. Мы этого не должны допустить. Мы должны сконцентрировать ресурсы: финансовые, кадровые, материальные на решение проблем", - отметил мэр.
Торжественная церемония принесения присяги депутатами Мосгордумы нового созыва прошла во вторник в столичном парламентском центре. При вступлении в должность 45 избранных депутатов по очереди произнесли текст присяги, поклявшись соблюдать законы, честно и добросовестно исполнять обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей.
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Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва прошли 8 сентября. Итоговая явка избирателей составила 21,77%. После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидируют в 26 округах, депутаты от КПРФ занимают 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три. Московская городская избирательная комиссия признала выборы депутатов Мосгордумы по 45 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными. МГИК установил, что в столичный парламент избрано 45 депутатов. Среди них экс-спикер Алексей Шапошников и его заместитель Николай Губенко.
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