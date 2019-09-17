Индия успешно испытала ракету Astra класса "воздух-воздух"

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Индия провела успешные испытания ракеты Astra класса "воздух-воздух", сообщается в пресс-релизе министерства обороны страны во вторник.

"Ракета Astra класса "воздух-воздух" прошла успешные летные испытания на побережье штата Одиша", - говорится в заявлении.

Ракета была запущена с истребителя Су-30МКИ и с высокой точностью поразила движущуюся воздушную цель, отмечается в пресс-релизе.