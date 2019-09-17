Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T15:35Z
https://ria.ru/20190917/1558773581.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155116/60/1551166006_0:0:3304:1860_1036x0_80_0_0_95372582feebd37b504772c5e6aa7c1a.jpg
РИА Новости

Индия успешно испытала ракету Astra класса "воздух-воздух"

15:35 17.09.2019
258
© AP Photo / Aijaz RahiИстребители ВВС Индии Сухой Су-30МКИ
Истребители ВВС Индии Сухой Су-30МКИ
© AP Photo / Aijaz Rahi
Истребители ВВС Индии Сухой Су-30МКИ. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Индия провела успешные испытания ракеты Astra класса "воздух-воздух", сообщается в пресс-релизе министерства обороны страны во вторник.
"Ракета Astra класса "воздух-воздух" прошла успешные летные испытания на побережье штата Одиша", - говорится в заявлении.
Ракета была запущена с истребителя Су-30МКИ и с высокой точностью поразила движущуюся воздушную цель, отмечается в пресс-релизе.
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх поздравил специалистов Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) и ВВС страны с успешным завершением испытаний.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
12 июля, 16:34РИА Новости
Рогозин обсудил с советником премьера Индии партнерство в сфере космоса
321000
Обсудить 0
Су-30МКИРаджнатх СингхМоскваИндияВ мире
Рекомендуем
Палка для селфи
В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке
РИА
Новости
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Навка возмутилась из-за сообщений об отмене выступления мужа Заворотнюк
Лента
новостей
Сотрудник вневедомственной охраны
В Москве двое мужчин изнасиловали 23-летнюю работницу автомойки
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
Маникюр
В Ростове-на-Дону родителей школьников возмутил маникюр мужчины-учителя
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель не видит предпосылок для снятия эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco после налета беспилотника
Эксперт рассказал, что Москва может предложить Эр-Рияду для защиты от ракет
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Налоговики проконтролируют семейные расходы и доходы россиян
ВМС США подтвердили подлинность видео неопознанных объектов в небе
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Суд арестовал один из главных активов Порошенко, сообщил юрист
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель не поддержала планы Нетаньяху о суверенитете над Иорданской долиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море
07:41Режим контртеррористической операции введен в КБР
07:33Заявки на создание научно-образовательных центров подали уже 26 регионов
07:05План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятия могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
Лента новостейМолния