Меркель не видит предпосылок для снятия эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду

БЕРЛИН, 17 сен - РИА Новости. Сейчас нет предпосылок для снятия эмбарго на поставку вооружений в Саудовскую Аравию, заявила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"В настоящее время я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы правительство изменило свою позицию", - сказала Меркель, добавив, что "работа по политическому решению конфликта в Йемене крайне необходима".

Германия в октябре 2018 года ввела полное эмбарго на экспорт оружия Саудовской Аравии, что распространяется также на поставки комплектующих германского производства для совместных оружейных проектов с Великобританией, Францией и Испанией. Из-за позиции Берлина оказались заблокированы, в частности, поставки ракет воздух-воздух RR Meteor, которыми должны быть вооружены европейские истребители Eurofighter Typhoon, закупаемые Саудовской Аравией.