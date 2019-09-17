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РИА Новости

Меркель не видит предпосылок для снятия эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду

15:34 17.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Илья Питалев
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Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 сен - РИА Новости. Сейчас нет предпосылок для снятия эмбарго на поставку вооружений в Саудовскую Аравию, заявила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"В настоящее время я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы правительство изменило свою позицию", - сказала Меркель, добавив, что "работа по политическому решению конфликта в Йемене крайне необходима".
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Германия в октябре 2018 года ввела полное эмбарго на экспорт оружия Саудовской Аравии, что распространяется также на поставки комплектующих германского производства для совместных оружейных проектов с Великобританией, Францией и Испанией. Из-за позиции Берлина оказались заблокированы, в частности, поставки ракет воздух-воздух RR Meteor, которыми должны быть вооружены европейские истребители Eurofighter Typhoon, закупаемые Саудовской Аравией.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что Германия прекращает поставки вооружений в Саудовскую Аравию, пока убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не будет полностью расследовано. В феврале 2019 года министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что вопрос о возобновлении Германией поставок вооружений в Саудовскую Аравию связан с решением конфликта в Йемене. В конце марта было принято решение о продлении эмбарго на поставку вооружений в Саудовскую Аравию до 30 сентября.
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