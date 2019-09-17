В ЛНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики перед встречей контактной группы в Минске, запланированной на 18 сентября, заявил во вторник на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики с начала недели пять раз обстреляли территорию ЛНР. В результате обстрелов один ополченец погиб и двое получили ранения.

"Обстановка на линии соприкосновения остается напряженной и имеет тенденцию к обострению. В преддверии встречи трехсторонней контактной группы в Минске, запланированной на 18 сентября, командование так называемой Операции объединенных сил (ООС) увеличило интенсивность обстрелов территории нашей республики, пытаясь спровоцировать подразделения Народной милиции на ответные действия", - заявил Филипоненко.

По его словам, несмотря на договоренности о перемирии, украинское командование продолжает наращивание сил и средств вблизи линии соприкосновения. Филипоненко заявил, что разведка ЛНР зафиксировала прибытие в подконтрольный Киеву населенный пункт Дмитровка трех танков и двух бронетранспортеров. По данным Народной милиции ЛНР, украинская бронетехника также зафиксирована в районе Войтово, Передельска и Золотого.