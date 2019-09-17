Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T15:31Z
https://ria.ru/20190917/1558773489.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151973/64/1519736497_0:235:3072:1963_1036x0_80_0_0_4b8dddbdf423bc016ee13362f5cc8342.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков

15:31 17.09.2019
334
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики перед встречей контактной группы в Минске, запланированной на 18 сентября, заявил во вторник на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики с начала недели пять раз обстреляли территорию ЛНР. В результате обстрелов один ополченец погиб и двое получили ранения.
Солдат ВСУ
Вчера, 10:04РИА Новости
Силовики разместили артиллерию в населенных пунктах, заявили в ДНР
"Обстановка на линии соприкосновения остается напряженной и имеет тенденцию к обострению. В преддверии встречи трехсторонней контактной группы в Минске, запланированной на 18 сентября, командование так называемой Операции объединенных сил (ООС) увеличило интенсивность обстрелов территории нашей республики, пытаясь спровоцировать подразделения Народной милиции на ответные действия", - заявил Филипоненко.
По его словам, несмотря на договоренности о перемирии, украинское командование продолжает наращивание сил и средств вблизи линии соприкосновения. Филипоненко заявил, что разведка ЛНР зафиксировала прибытие в подконтрольный Киеву населенный пункт Дмитровка трех танков и двух бронетранспортеров. По данным Народной милиции ЛНР, украинская бронетехника также зафиксирована в районе Войтово, Передельска и Золотого.
Кроме того, он добавил, что силовики "продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ". По словам Филипоненко, 14 сентября подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне ответственности 14 бригады ВС Украины осуществляли подавление каналов управления беспилотником СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Капитаново в Донбассе.
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
Вчера, 11:29РИА Новости
В ООН назвали число погибших мирных жителей с начала конфликта на Донбассе
300050
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков раскритиковал заявление о "формуле Зеленского" по Донбассу
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
Вид на Ялту
В МИД Чехии ответили на протест Украины из-за визита делегации в Крым
Андрей Загороднюк
Украина заявила о важности внедрения новой модели управления обороной
Лента
новостей
Статуя Фемиды
Сыну главы Чебоксар продлили арест по делу о бегстве с места ДТП
Завершение соединения морской и наземных частей Турецкого потока
Болгарский суд снял препятствие для продолжения "Турецкого потока"
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Газопровод "Северный поток — 2" построили на 81%
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель не видит предпосылок для снятия эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
В ООН назвали число погибших мирных жителей с начала конфликта на Донбассе
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
В МИД ДНР рассказали, когда определят дату отвода сил в Донбассе
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Москве скорая столкнулась с автобусом и легковушкой
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Суд арестовал один из главных активов Порошенко, сообщил юрист
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море
07:41Режим контртеррористической операции введен в КБР
07:33Заявки на создание научно-образовательных центров подали уже 26 регионов
07:05План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятия могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
Лента новостейМолния