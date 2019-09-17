Робот "Федор" пошутил о своей поломке

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Робот "Федор" прокомментировал свою поломку после возвращения с МКС.

Ранее начальник отдела поисково-спасательного обеспечения РКК "Энергия" Сергей Малихов сообщил, что вернувшийся на Землю "Федор" не включился. Он предположил, что у робота разрядились батарейки либо "Федор" просто "не захотел разговаривать". Космонавт Алексей Овчинин также в шутку предположил, что "Федор" устал.

"Я не устал. Но отдых необходим даже машинам", — пошутил робот в твиттере.

Позже в пресс-службе "Роскосмоса" уточнили, что с роботом все хорошо, он "отдыхает и готовится к дальнейшей работе".

Исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров ранее рассказал РИА Новости, что "Федор" выполнил свою задачу и больше в космос не полетит.

Испытательный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14", на борту которого вместо экипажа находились "Федор" и грузы, состоялся 22 августа. Стыковка с МКС состоялась 27 августа со второй попытки.