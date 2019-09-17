Робот "Федор" пошутил о своей поломке

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Робот "Федор" прокомментировал свою поломку после возвращения с МКС.
Ранее начальник отдела поисково-спасательного обеспечения РКК "Энергия" Сергей Малихов сообщил, что вернувшийся на Землю "Федор" не включился. Он предположил, что у робота разрядились батарейки либо "Федор" просто "не захотел разговаривать". Космонавт Алексей Овчинин также в шутку предположил, что "Федор" устал.
"Я не устал. Но отдых необходим даже машинам", — пошутил робот в твиттере.
Позже в пресс-службе "Роскосмоса" уточнили, что с роботом все хорошо, он "отдыхает и готовится к дальнейшей работе".
Исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров ранее рассказал РИА Новости, что "Федор" выполнил свою задачу и больше в космос не полетит.
Испытательный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14", на борту которого вместо экипажа находились "Федор" и грузы, состоялся 22 августа. Стыковка с МКС состоялась 27 августа со второй попытки.
Во время полета к МКС робот передавал телеметрическую информацию. После стыковки российские члены экипажа провели с ним ряд экспериментов. "Федором" управлял Александр Скворцов с помощью специального костюма-аватара, а Алексей Овчинин контролировал процесс. Робот работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.
11 сентября, 11:45Радио"Свою миссию он выполнил". Робота "Федора" больше не ждут в космосе