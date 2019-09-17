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РИА Новости

Путин рассказал о работе по упрощению поставок израильских сельхозпродуктов

15:28 17.09.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на конгрессе израильского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на конгрессе израильского благотворительного фонда Керен ха-Йесод в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин выступает на конгрессе израильского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В настоящее время ведётся работа по запуску так называемого "зеленого коридора" для упрощения поставок израильских сельскохозяйственных продуктов на российский рынок, заявил президент России Владимир Путин.
"Большое значение имеет и двусторонняя кооперация в аграрном секторе. В настоящее время ведется работа по запуску так называемого "зеленого коридора" для упрощения поставок израильских сельхозпродуктов на российский рынок", - сказал Путин на международной конференции фонда "Керен ха-Йесод".
Он добавил, что при участии Израиля в России формируется сеть молочных кластеров с применением передовых технологий. Также российский лидер отметил, что хорошие перспективы в РФ видят для российско-израильского взаимодействия в научно-инновационной сфере.
"В России расширяется производство лекарств по израильским лицензиям. Планируется создать на основе израильских технологий многофункциональную больницу в Москве - такое местечко у нас есть передовых технологий, "Сколково" называется", - рассказал Путин.
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