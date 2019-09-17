Путин рассказал о работе по упрощению поставок израильских сельхозпродуктов

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В настоящее время ведётся работа по запуску так называемого "зеленого коридора" для упрощения поставок израильских сельскохозяйственных продуктов на российский рынок, заявил президент России Владимир Путин.

"Большое значение имеет и двусторонняя кооперация в аграрном секторе. В настоящее время ведется работа по запуску так называемого "зеленого коридора" для упрощения поставок израильских сельхозпродуктов на российский рынок", - сказал Путин на международной конференции фонда "Керен ха-Йесод".

Он добавил, что при участии Израиля в России формируется сеть молочных кластеров с применением передовых технологий. Также российский лидер отметил, что хорошие перспективы в РФ видят для российско-израильского взаимодействия в научно-инновационной сфере.