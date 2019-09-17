Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим, заявил Путин

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим, об этом он заявил на конгрессе всемирного учредительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве.
"Позиции России и Израиля едины - мы считаем совершенно недопустимыми любые попытки пересмотра итогов войны, искажения истины, оправдания фашизма и его приспешников. Чем дальше от нас события Второй мировой войны, тем выше наша ответственность - и государственная, и личная - за то, чтобы ее горькие уроки и подвиги никогда не были забыты", - сказал Путин.
Он напомнил, что когда были попытки пересмотреть итоги войны, одними из немногих, кто не побоялся выйти на улицы и противостоять этому, были еврейские организации.
"Когда мы сталкиваемся с негативными явлениями, попытками пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказить историю, я с тревогой должен отметить, что почти единственными организациями, которые публично противостояли всем попыткам, были еврейские организации Европы и в Прибалтийских странах. Жалко, что только они. Люди не побоялись выходить на улицы, протестовать, занимали активную, открытую позицию", - добавил он.