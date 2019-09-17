Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим, заявил Путин

"Позиции России и Израиля едины - мы считаем совершенно недопустимыми любые попытки пересмотра итогов войны, искажения истины, оправдания фашизма и его приспешников. Чем дальше от нас события Второй мировой войны, тем выше наша ответственность - и государственная, и личная - за то, чтобы ее горькие уроки и подвиги никогда не были забыты", - сказал Путин.