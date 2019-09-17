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РИА Новости

Путин отметил вклад фонда "Керен ха-Йесод" в сотрудничество с Израилем

15:26 17.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в конгрессе фонда "Керен ха-Йесод"
Президент РФ В. Путин принял участие в конгрессе фонда Керен ха-Йесод
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Фонд "Керен ха-Йесод" многое делает для активизации контактов России и Израиля, расширения сотрудничества между странами, заявил президент России Владимир Путин.
Он поприветствовал всех участников конференции фонда "Керен ха-Йесод" и отметил, что фонд является старейшей и одной из наиболее влиятельных еврейских организаций.
"Важно, что ваш фонд многое делает для активизации контактов между народами России и Израиля, помогает расширять сотрудничество между нашими странами в политике, экономике, культурно-гуманитарной и в других областях", - сказал Путин на международной конференции фонда "Керен ха-Йесод".
Такую деятельность можно только приветствовать, добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин
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Владимир ПутинРоссияИзраильВ мире
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