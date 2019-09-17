Путин отметил вклад фонда "Керен ха-Йесод" в сотрудничество с Израилем

Он поприветствовал всех участников конференции фонда "Керен ха-Йесод" и отметил, что фонд является старейшей и одной из наиболее влиятельных еврейских организаций.

"Важно, что ваш фонд многое делает для активизации контактов между народами России и Израиля, помогает расширять сотрудничество между нашими странами в политике, экономике, культурно-гуманитарной и в других областях", - сказал Путин на международной конференции фонда "Керен ха-Йесод".