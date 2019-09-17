Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Израиле проживает почти два миллиона русскоязычных граждан, в России его считают русскоязычным государством, заявил президент России Владимир Путин, выступая на конгрессе фонда "Керен ха-Йесод".
"Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая такая сетевая общая семья, без всякого преувеличения говорю. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством", — сказал Путин.
Он добавил, что народы России и Израиля объединяют общие, часто трагические страницы истории.