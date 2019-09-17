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РИА Новости

Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством

15:23 17.09.2019 (обновлено: 16:38 17.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании президиума Госсовета по вопросу "О национальной программе развития Дальнего Востока"
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании президиума Госсовета по вопросу О национальной программе развития Дальнего Востока
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Израиле проживает почти два миллиона русскоязычных граждан, в России его считают русскоязычным государством, заявил президент России Владимир Путин, выступая на конгрессе фонда "Керен ха-Йесод".

"Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая такая сетевая общая семья, без всякого преувеличения говорю. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством", — сказал Путин.

Он добавил, что народы России и Израиля объединяют общие, часто трагические страницы истории.
Президент РФ Владимир Путин
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Владимир ПутинРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
я чуть со стула не упала...
17 сентября, 16:06
Лариса Ильина
90780093138
К этой цифре еще можно добавить 400000 туристов из России ежегодно посещающих Израиль и 100000 гастарбайтеров приезжающих из России поправить свое материальное положение.
17 сентября, 17:02
МСМаксим Стрелков
1203401112
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