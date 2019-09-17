Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством

"Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая такая сетевая общая семья, без всякого преувеличения говорю. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством", — сказал Путин.