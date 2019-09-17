Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани в Анкаре

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, будут рассмотрены первые итоги реализации стратегии АСИ на 2019-2021 годы, сообщает пресс-служба Кремля.

"Восемнадцатого сентября Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Будут рассмотрены первые итоги реализации новой стратегии АСИ на 2019-2021 год, в том числе создание цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей и платформы для обмена лучшими практиками социально-экономического развития", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поручения о разработке данных проектов были даны главой государства по итогам Петербургского экономического форума и послания Федеральному Собранию.