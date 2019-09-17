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РИА Новости

Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ

15:18 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани в Анкаре
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани в Анкаре
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, будут рассмотрены первые итоги реализации стратегии АСИ на 2019-2021 годы, сообщает пресс-служба Кремля.
"Восемнадцатого сентября Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Будут рассмотрены первые итоги реализации новой стратегии АСИ на 2019-2021 год, в том числе создание цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей и платформы для обмена лучшими практиками социально-экономического развития", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поручения о разработке данных проектов были даны главой государства по итогам Петербургского экономического форума и послания Федеральному Собранию.
Кроме того, на заседании планируется обсудить ряд новых инициатив АСИ, связанных, в частности, с продвижением лучших российских проектов и практик за рубежом. Перед заседанием наблюдательного совета Путин осмотрит выставку проектов, реализуемых АСИ.
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