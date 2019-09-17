Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Сорок пять депутатов Мосгордумы седьмого созыва принесли присягу в столичном парламентском центре и официально вступили в должность, передает корреспондент РИА Новости.

"Поздравляю с принятием присяги и вступлением в должность. Вам предстоит 5 лет заниматься законотворческой деятельностью и работать со своими избирателями. Желаю вам успехов на благо Москвы и москвичей", - сказал в завершение церемонии глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Во вторник в столичном парламентском центре 45 депутатов нового седьмого созыва в торжественной обстановке произнесли текст присяги, поклявшись соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, Устав города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные обязанности, "служить процветанию города и благополучию его жителей".

На церемонии присутствовали почетные граждане Москвы, члены московского правительства, члены Мосгоризбиркома, председатель Московского городского суда, председатель арбитражного суда Москвы, прокурор столицы и приглашенные руководители общественных организаций. Перед началом церемонии избранных депутатов поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.