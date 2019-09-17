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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность

15:17 17.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии принесения присяги депутатами Московской городской думы VII созыва 2019 года
Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии принесения присяги депутатами Московской городской думы VII созыва 2019 года
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии принесения присяги депутатами Московской городской думы VII созыва 2019 года
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Сорок пять депутатов Мосгордумы седьмого созыва принесли присягу в столичном парламентском центре и официально вступили в должность, передает корреспондент РИА Новости.
"Поздравляю с принятием присяги и вступлением в должность. Вам предстоит 5 лет заниматься законотворческой деятельностью и работать со своими избирателями. Желаю вам успехов на благо Москвы и москвичей", - сказал в завершение церемонии глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВступление в должность депутатов Мосгордумы нового созыва
Вступление в должность депутатов Мосгордумы нового созыва
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вступление в должность депутатов Мосгордумы нового созыва
Во вторник в столичном парламентском центре 45 депутатов нового седьмого созыва в торжественной обстановке произнесли текст присяги, поклявшись соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, Устав города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные обязанности, "служить процветанию города и благополучию его жителей".
На церемонии присутствовали почетные граждане Москвы, члены московского правительства, члены Мосгоризбиркома, председатель Московского городского суда, председатель арбитражного суда Москвы, прокурор столицы и приглашенные руководители общественных организаций. Перед началом церемонии избранных депутатов поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва прошли 8 сентября. Итоговая явка избирателей составила 21,77%. После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидируют в 26 округах, депутаты от КПРФ занимают 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три. Московская городская избирательная комиссия признала выборы депутатов Мосгордумы по 45 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными. МГИК установил, что в столичный парламент избрано 45 депутатов.
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