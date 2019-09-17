Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Сорок пять депутатов Мосгордумы седьмого созыва принесли присягу в столичном парламентском центре и официально вступили в должность, передает корреспондент РИА Новости.
"Поздравляю с принятием присяги и вступлением в должность. Вам предстоит 5 лет заниматься законотворческой деятельностью и работать со своими избирателями. Желаю вам успехов на благо Москвы и москвичей", - сказал в завершение церемонии глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВступление в должность депутатов Мосгордумы нового созыва
Вступление в должность депутатов Мосгордумы нового созыва
Во вторник в столичном парламентском центре 45 депутатов нового седьмого созыва в торжественной обстановке произнесли текст присяги, поклявшись соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, Устав города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные обязанности, "служить процветанию города и благополучию его жителей".
На церемонии присутствовали почетные граждане Москвы, члены московского правительства, члены Мосгоризбиркома, председатель Московского городского суда, председатель арбитражного суда Москвы, прокурор столицы и приглашенные руководители общественных организаций. Перед началом церемонии избранных депутатов поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва прошли 8 сентября. Итоговая явка избирателей составила 21,77%. После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидируют в 26 округах, депутаты от КПРФ занимают 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три. Московская городская избирательная комиссия признала выборы депутатов Мосгордумы по 45 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными. МГИК установил, что в столичный парламент избрано 45 депутатов.