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РИА Новости

В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы

15:16 17.09.2019 (обновлено: 17:25 17.09.2019)
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© Правительство Ульяновской областиСоветник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
© Правительство Ульяновской области
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пользователи социальных сетей поддержали ульяновскую чиновницу, написавшую заявление об увольнении из-за селфи в "шоколадной" ванне.
Ранее бывший руководитель аппарата губернатора и правительства региона Светлана Опенышева опубликовала снимок из азербайджанского санатория, где она принимала нафталановую ванну. Женщина сопроводила публикацию комментарием: "Много шоколада не бывает". Пост вызвал критику со стороны губернатора Сергея Морозова. Он назвал поведение Опенышевой "чудачеством" и призвал "жить более скромно". Началась служебная проверка, женщина написала заявление об увольнении.
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Многие комментаторы заступились за Опенышеву.
"Принятие нефтяной ванны на курорте — это противоправно или аморально?" — написал Руслан Тлеуж.
"Чиновница тратила свои, скорее всего, законно заработанные деньги!" — предположил Alexander Borisovdo.
"Я думаю, такая бурная реакция <…> пошла от прошлых "чудачеств" чиновниц в инфополе", — объяснил Благородный О.

"Лечебная ванна... и что?" — поинтересовалась Татьяна Шатланова.

"Отдыхает-то в Азербайджане, а не на Бали. Куда еще скромнее?" — согласился anshilovskikh.
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Однако некоторые все же сочли публикацию Опенышевой хвастовством.
"Тщеславие. Безусловно, что ничего противозаконного с юридической точки зрения нет, но где же у людей скромность?" — написал Владимир Белгородский.
"Скромнее надо быть", — отметил size f8.
После возникновения общественного резонанса Опенышева извинилась за селфи, добавив, что хотела лишь поделиться впечатлениями о "замечательном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму".
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Ульяновская областьРоссияАзербайджанОбществоПолитика
Популярные комментарии
И чего здесь плохого? Я тоже могу выложить фото оттуда. 14 дней лечения в среднем санатории Нафталана стоит примерно 21т.р. за одноместный номер. Перелет из СПб примерно 36 т.р. Это цены позапрошлой весны. Лечат суставы, кожные заболевания и многие другие. Сам неоднократно там был. Это так сверх дорого? Да у нас санатории в стране обходятся дороже.
17 сентября, 15:40
Info Agent
74020815
Да просто собак спустили. Видимо была она кому то неугодна.
17 сентября, 15:41
1448196
69130107
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