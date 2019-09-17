В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пользователи социальных сетей поддержали ульяновскую чиновницу, написавшую заявление об увольнении из-за селфи в "шоколадной" ванне.

Ранее бывший руководитель аппарата губернатора и правительства региона Светлана Опенышева опубликовала снимок из азербайджанского санатория, где она принимала нафталановую ванну. Женщина сопроводила публикацию комментарием: "Много шоколада не бывает". Пост вызвал критику со стороны губернатора Сергея Морозова. Он назвал поведение Опенышевой "чудачеством" и призвал "жить более скромно". Началась служебная проверка, женщина написала заявление об увольнении.

Многие комментаторы заступились за Опенышеву.

"Принятие нефтяной ванны на курорте — это противоправно или аморально?" — написал Руслан Тлеуж.

"Чиновница тратила свои, скорее всего, законно заработанные деньги!" — предположил Alexander Borisovdo.

"Я думаю, такая бурная реакция <…> пошла от прошлых "чудачеств" чиновниц в инфополе", — объяснил Благородный О.

"Лечебная ванна... и что?" — поинтересовалась Татьяна Шатланова.

"Отдыхает-то в Азербайджане, а не на Бали. Куда еще скромнее?" — согласился anshilovskikh.

Однако некоторые все же сочли публикацию Опенышевой хвастовством.

"Тщеславие. Безусловно, что ничего противозаконного с юридической точки зрения нет, но где же у людей скромность?" — написал Владимир Белгородский.

"Скромнее надо быть", — отметил size f8.