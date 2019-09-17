Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T15:24Z
https://ria.ru/20190917/1558772649.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154990/08/1549900863_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_08353b0e80295f028b817145d94fdc7c.jpg
РИА Новости

В Курчатовском институте рассказали о связи атомной бомбы и смартфонов

15:14 17.09.2019 (обновлено: 15:24 17.09.2019)
3416
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Создание атомного оружия привело к параллельному появлению множества "гражданских" технологий, которые со временем совершенствовались и сейчас определяют технологический облик цивилизации, рассказал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Он выступил во вторник в Курчатовском институте на круглом столе, посвященном истории сотрудничества науки и разведки в советском атомном проекте.
Телефоны Samsung Galaxy S9 Plus и Samsung Galaxy S9
13 сентября, 12:53Радио
Эксперты Роскачества назвали самые популярные смартфоны
Ковальчук отметил, что в рамках атомно-оружейной программы появились доселе не существовавшие технологии в самых разных областях – от медицины до материаловедения.
"Я приведу простой пример. Мы с вами пользуемся гаджетами и не думаем, откуда это взялось. Факт заключается в том, что вычислительная математика появилась только как средство обеспечения атомного проекта. Тогда возникли методы вычислительной математики, интегральные схемы и вообще компьютеры", - сказал Ковальчук.
Он пояснил, что вновь созданные методы вычислительной математики были нужны для сложнейших расчетов физических процессов, происходящих при взрыве атомной бомбы, а непосредственно для выполнения расчетов потребовалась новая вычислительная техника, основанная на интегральных микросхемах, и которую впоследствии сменили суперкомпьютеры.
"Мы успешно реализовали атомный проект и создали новую цивилизацию", - резюмировал Ковальчук.
Ввод пароля на смартфоне
25 августа, 18:45Радио
Эксперт рассказала, как минимизировать вред от смартфона
2622111
Обсудить 2
Курчатовский институтМихаил КовальчукТехнологииРИА Наука
Рекомендуем
Грибы опята
Так ли безобидны опята: ученые расшифровали геном сибирского "хищника"
РИА
Новости
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
Пожарный
В Челябинске пожарные потушили бензовозы, загоревшиеся на автозаправке
Человеческий мозг
Больные в коме помогли ученым раскрыть фундаментальную загадку мозга
Лента
новостей
IV Ежегодная конференция о будущем медицины пройдет в Санкт-Петербурге
IV Ежегодная конференция о будущем медицины пройдет в Санкт-Петербурге
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
Президент Украины Владимир Зеленский
Опрос показал, как украинцы оценивают деятельность Зеленского
Иконки социальных сетей на экране телефона
Карл Маркс и социальные сети
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани в Анкаре
Путин ответил на вопрос об атаке на саудовские НПЗ цитатой из Корана
Брайан Тёрк
Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк
В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море
07:41Режим контртеррористической операции введен в КБР
07:33Заявки на создание научно-образовательных центров подали уже 26 регионов
07:05План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятии могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
Лента новостейМолния