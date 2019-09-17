В Курчатовском институте рассказали о связи атомной бомбы и смартфонов

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Создание атомного оружия привело к параллельному появлению множества "гражданских" технологий, которые со временем совершенствовались и сейчас определяют технологический облик цивилизации, рассказал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Он выступил во вторник в Курчатовском институте на круглом столе, посвященном истории сотрудничества науки и разведки в советском атомном проекте.

Ковальчук отметил, что в рамках атомно-оружейной программы появились доселе не существовавшие технологии в самых разных областях – от медицины до материаловедения.

"Я приведу простой пример. Мы с вами пользуемся гаджетами и не думаем, откуда это взялось. Факт заключается в том, что вычислительная математика появилась только как средство обеспечения атомного проекта. Тогда возникли методы вычислительной математики, интегральные схемы и вообще компьютеры", - сказал Ковальчук.

Он пояснил, что вновь созданные методы вычислительной математики были нужны для сложнейших расчетов физических процессов, происходящих при взрыве атомной бомбы, а непосредственно для выполнения расчетов потребовалась новая вычислительная техника, основанная на интегральных микросхемах, и которую впоследствии сменили суперкомпьютеры.