Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T15:12Z
https://ria.ru/20190917/1558772487.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155877/20/1558772052_0:145:2869:1759_1036x0_80_0_0_29ee3db4a80b30378301798e7e1d28f8.jpg
РИА Новости

Явка на выборах в кнессет может решить судьбу страны, считают израильтяне

15:12 17.09.2019
2383
© AFP 2019 / Menahem KahanaРаввины на избирательном участке во время парламентских выборов в Израиле. 17 сентября 2019
Раввины на избирательном участке во время парламентских выборов в Израиле. 17 сентября 2019
© AFP 2019 / Menahem Kahana
Раввины на избирательном участке во время парламентских выборов в Израиле. 17 сентября 2019
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сен - РИА Новости. Избирательные участки в Тель-Авиве многолюдны с самого утра. Очереди возле комнат для голосования – редкий случай в респектабельных районах северного Тель-Авива. Используя полноценный выходной, который традиционно дается израильтянам в день выборов посреди рабочей недели, большинство предпочитает провести еще не жаркие утренние часы в парке или на пляже.

Очереди к участкам

Объехав сразу несколько открывшихся в 7 часов утра избирательных участков, корреспондент РИА Новости на каждом из них обнаруживал очереди к кабинкам для голосования, где тель-авивцы, приходившие на избирательный пункт с детьми, проводили в среднем по полчаса.
"Наша страна - единственная демократическая страна в регионе, где у граждан есть равные права и свобода выбора. У нас граждане могут взять на себя ответственность за происходящее в стране... Если мы не пойдем выбирать, мы не имеем права потом жаловаться", - поясняет РИА Новости житель Тель-Авива Рои Бауман.
Кнессет. Архивное фото
Вчера, 04:17РИА Новости
Процедура выборов в парламент Израиля
Возле стола регистрации избирателей - огромный постер, подготовленный школьниками учебного заведения, где сегодня работает один из 10 788 избирательных участков. На нем большими разноцветными буквами написано: "Выбирайте, чтобы потом не жалеть". В этом же духе высказался президент Израиля Реувен Ривлин, проголосовавший на одном из иерусалимских участков.
"Не я и не главы партий будут определять, кто станет следующим премьер-министром. Только вы, избиратели, определите это, сделав свой выбор… Вот почему сегодня важно проголосовать за Израиль, а я сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить еще одни выборы", - сказал Ривлин.
Президент Израиля имеет в виду провал, постигший израильскую политическую систему в конце весны нынешнего года. Тогда победившая с небольшим отрывом правящая партия "Ликуд" так и не смогла сформировать правящую коалицию в 61 депутатский мандат и добилась роспуска только что избранного законодательного органа.
© REUTERS / Corinna KernИзображения лидеров партий Яира Лапида и Бенни Ганца в Тель-Авиве, Израиль
Изображения лидеров партий Яира Лапида и Бенни Ганца в Тель-Авиве, Израиль
© REUTERS / Corinna Kern
Изображения лидеров партий Яира Лапида и Бенни Ганца в Тель-Авиве, Израиль

Все зависит от явки

Уже с первых часов центральная избирательная комиссия зафиксировала самую высокую за последние 35 лет утреннюю явку. Для большинства опрошенных избирателей самым принципиальным на этих выборах оказался вопрос, станут ли религиозные партии частью будущего правительства и как это повлияет на жизнь страны.
"Это критический момент в жизни страны. Страна должна принять решение о пути в будущее - в крайне-правое религиозное направление или в другое. Я делаю то, что я могу - иду на выборы", - говорит избиратель из Тель-Авива Цахи Якубович.
По мнению главного научного сотрудника Бар-Иланского университета, социолога Зеева Ханина, явка окажет прямое влияние на конечные итоги выборов и будущее правительство.
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019
Вчера, 12:18РИА Новости
Эксперт оценил последствия создания новой коалиции на выборах в Израиле
"Чем меньше проголосовавших, тем больше шансов, что больше получат ультрарелигиозные и арабские партии. Арабские, которые не войдут ни в одну коалицию, и религиозные, которые войдут в правительство (лидера "Ликуд" Беньямина - Прим. ред.) Нетаньяху, чтобы он смог получить минимально необходимое большинство в 61-62 голоса", - сказал Зеев Ханин в интервью РИА Новости.
Как отмечает социолог, значительная часть израильтян в силу законодательства и обстоятельств исключены из избирательного процесса.
"Помимо 10 процентов израильтян, которые постоянно живут за границей, еще примерно столько же в это время проводят за пределами страны свой отпуск и в выборах участия принимать не будут", - отметил Ханин.
За рубежом голосуют только сотрудники израильских дипмиссий с семьями и официальные представители государственных структур и компаний. Как рассказала корреспонденту РИА Новости журналист Елизавета Розовская, живущая последнее время в Германии, чтобы проголосовать в апреле, ей пришлось специально прилететь в страну.
Парламентские выборы в Израиле
Вчера, 00:36РИА Новости
В Израиле проходят вторые в году парламентские выборы
"Мы в ближайшие пару лет в Израиль возвращаться не собираемся, но с тревогой следим за тем, что там происходит, и боимся, что, когда решим вернуться, возвращаться - ни нам, ни нашим детям - будет уже некуда. В прошлый раз я специально ездила голосовать, в этот раз по техническим причинам не получилось, но переживаю от этого не меньше", - делится своими переживаниями Розовская.
Во вторник за 120 мест в Кнессете борются 29 израильских партий и блоков. Лидер партии, заручившейся поддержкой большинства депутатов, получит из рук президента мандат на формирование правящей коалиции. Однако последние предвыборные опросы показали, что ни одна из партий, претендующих на победу – "Ликуд" и их конкуренты "Кахоль-Лаван" - не в состоянии заручиться поддержкой парламентского большинства в 61 мандат.
Угроза провала выборов и коллапса политической системы Израиля сохраняется, и результаты экзит-поллов, которые будут обнародованы после закрытия избирательных участков в 22.00, покажут, сумели ли израильтяне избежать такой опасности.
© REUTERS / Amir CohenЖенщины ждут, чтобы отдать свой голос во время парламентских выборов в Израиле
Женщины ждут, чтобы отдать свой голос во время парламентских выборов в Израиле
© REUTERS / Amir Cohen
Женщины ждут, чтобы отдать свой голос во время парламентских выборов в Израиле
510001
Обсудить 1
Кнессет ИзраиляИзраильВ мире
Рекомендуем
Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Сторонники Атамбаева отказались от митинга из-за ситуации на границе
РИА
Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон подтвердил, что не будет просить о переносе сроков Brexit
Борис Джонсон покидает пресс-брифинг в Люксембурге
Джонсон "сбежал" с брифинга в Люксембурге из-за толпы демонстрантов
Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай
Взрыв в Афганистане прогремел во время выступления президента
Лента
новостей
Женщина голосует на одном из избирательных участков в городе Тель-Авив в Израиле
Избирательные участки открылись на парламентских выборах в Израиле
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019
Политическая система Израиля находится на грани коллапса, считают эксперты
Автомобиль скорой помощи
На юге Сомали девять человек погибли в результате боев
Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци
Экс-премьер Италии Ренци объявил о выходе из Демократической партии
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 17 сентября 2019
Кабул намерен провести президентские выборы, несмотря на теракты
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача
Площадь в Мадриде
Суд в Испании отказался выдать США экс-главу военной разведки Венесуэлы
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции по Венесуэле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море
07:41Режим контртеррористической операции введен в КБР
07:33Заявки на создание научно-образовательных центров подали уже 26 регионов
07:05План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятии могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
Лента новостейМолния