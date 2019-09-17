Явка на выборах в кнессет может решить судьбу страны, считают израильтяне

Раввины на избирательном участке во время парламентских выборов в Израиле. 17 сентября 2019

Раввины на избирательном участке во время парламентских выборов в Израиле. 17 сентября 2019

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сен - РИА Новости. Избирательные участки в Тель-Авиве многолюдны с самого утра. Очереди возле комнат для голосования – редкий случай в респектабельных районах северного Тель-Авива. Используя полноценный выходной, который традиционно дается израильтянам в день выборов посреди рабочей недели, большинство предпочитает провести еще не жаркие утренние часы в парке или на пляже.

Очереди к участкам

Объехав сразу несколько открывшихся в 7 часов утра избирательных участков, корреспондент РИА Новости на каждом из них обнаруживал очереди к кабинкам для голосования, где тель-авивцы, приходившие на избирательный пункт с детьми, проводили в среднем по полчаса.

"Наша страна - единственная демократическая страна в регионе, где у граждан есть равные права и свобода выбора. У нас граждане могут взять на себя ответственность за происходящее в стране... Если мы не пойдем выбирать, мы не имеем права потом жаловаться", - поясняет РИА Новости житель Тель-Авива Рои Бауман.

Возле стола регистрации избирателей - огромный постер, подготовленный школьниками учебного заведения, где сегодня работает один из 10 788 избирательных участков. На нем большими разноцветными буквами написано: "Выбирайте, чтобы потом не жалеть". В этом же духе высказался президент Израиля Реувен Ривлин, проголосовавший на одном из иерусалимских участков.

"Не я и не главы партий будут определять, кто станет следующим премьер-министром. Только вы, избиратели, определите это, сделав свой выбор… Вот почему сегодня важно проголосовать за Израиль, а я сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить еще одни выборы", - сказал Ривлин.

Президент Израиля имеет в виду провал, постигший израильскую политическую систему в конце весны нынешнего года. Тогда победившая с небольшим отрывом правящая партия "Ликуд" так и не смогла сформировать правящую коалицию в 61 депутатский мандат и добилась роспуска только что избранного законодательного органа.

© REUTERS / Corinna Kern Изображения лидеров партий Яира Лапида и Бенни Ганца в Тель-Авиве, Израиль © REUTERS / Corinna Kern Изображения лидеров партий Яира Лапида и Бенни Ганца в Тель-Авиве, Израиль

Все зависит от явки

Уже с первых часов центральная избирательная комиссия зафиксировала самую высокую за последние 35 лет утреннюю явку. Для большинства опрошенных избирателей самым принципиальным на этих выборах оказался вопрос, станут ли религиозные партии частью будущего правительства и как это повлияет на жизнь страны.

"Это критический момент в жизни страны. Страна должна принять решение о пути в будущее - в крайне-правое религиозное направление или в другое. Я делаю то, что я могу - иду на выборы", - говорит избиратель из Тель-Авива Цахи Якубович.

По мнению главного научного сотрудника Бар-Иланского университета, социолога Зеева Ханина, явка окажет прямое влияние на конечные итоги выборов и будущее правительство.

"Чем меньше проголосовавших, тем больше шансов, что больше получат ультрарелигиозные и арабские партии. Арабские, которые не войдут ни в одну коалицию, и религиозные, которые войдут в правительство (лидера "Ликуд" Беньямина - Прим. ред.) Нетаньяху, чтобы он смог получить минимально необходимое большинство в 61-62 голоса", - сказал Зеев Ханин в интервью РИА Новости.

Как отмечает социолог, значительная часть израильтян в силу законодательства и обстоятельств исключены из избирательного процесса.

"Помимо 10 процентов израильтян, которые постоянно живут за границей, еще примерно столько же в это время проводят за пределами страны свой отпуск и в выборах участия принимать не будут", - отметил Ханин.

За рубежом голосуют только сотрудники израильских дипмиссий с семьями и официальные представители государственных структур и компаний. Как рассказала корреспонденту РИА Новости журналист Елизавета Розовская, живущая последнее время в Германии, чтобы проголосовать в апреле, ей пришлось специально прилететь в страну.

"Мы в ближайшие пару лет в Израиль возвращаться не собираемся, но с тревогой следим за тем, что там происходит, и боимся, что, когда решим вернуться, возвращаться - ни нам, ни нашим детям - будет уже некуда. В прошлый раз я специально ездила голосовать, в этот раз по техническим причинам не получилось, но переживаю от этого не меньше", - делится своими переживаниями Розовская.

Во вторник за 120 мест в Кнессете борются 29 израильских партий и блоков. Лидер партии, заручившейся поддержкой большинства депутатов, получит из рук президента мандат на формирование правящей коалиции. Однако последние предвыборные опросы показали, что ни одна из партий, претендующих на победу – "Ликуд" и их конкуренты "Кахоль-Лаван" - не в состоянии заручиться поддержкой парламентского большинства в 61 мандат.

Угроза провала выборов и коллапса политической системы Израиля сохраняется, и результаты экзит-поллов, которые будут обнародованы после закрытия избирательных участков в 22.00, покажут, сумели ли израильтяне избежать такой опасности.