Россия и Доминиканская Республика намерены сотрудничать по мирному атому

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" и министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Доминиканской Республики подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщил "Росатом".

На полях 63-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене документ подписали замгендиректора "Росатома" Николай Спасский и посол Доминиканской Республики в Австрии, постоянный представитель этой страны при международных организациях в Вене Лурдес Виктория-Крусе.

"Меморандум является первым документом между двумя странами в области мирного использования атомной энергии. Документ создает основу для налаживания сотрудничества по широкому спектру направлений, в частности, для развития ядерной инфраструктуры Доминиканской Республики, разработки программ по повышению информированности населения об атомных технологиях, для использования радиоизотопов и радиационных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и медицине", - говорится в сообщении.