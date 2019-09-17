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РИА Новости
Ядерные технологии

Россия и Доминиканская Республика намерены сотрудничать по мирному атому

15:12 17.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" и министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Доминиканской Республики подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщил "Росатом".
На полях 63-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене документ подписали замгендиректора "Росатома" Николай Спасский и посол Доминиканской Республики в Австрии, постоянный представитель этой страны при международных организациях в Вене Лурдес Виктория-Крусе.
"Меморандум является первым документом между двумя странами в области мирного использования атомной энергии. Документ создает основу для налаживания сотрудничества по широкому спектру направлений, в частности, для развития ядерной инфраструктуры Доминиканской Республики, разработки программ по повышению информированности населения об атомных технологиях, для использования радиоизотопов и радиационных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и медицине", - говорится в сообщении.
Для определения конкретных проектов будут созданы совместные рабочие группы. В качестве следующего шага предполагается подготовка рамочного межправительственного соглашения, отмечается в сообщении.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
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Ядерные технологииМАГАТЭРосатомДоминиканаРоссияВ мире
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