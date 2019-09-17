Эр-Рияд заявил, что справится с последствиями атаки на нефтяные объекты

ДОХА, 17 сен - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд способен справиться с последствиями нападения на жизненно важные объекты королевства, сообщило во вторник Саудовское агентство новостей.

"Подтверждаем возможность королевства справиться с последствиями этой трусливой атаки, которая поразила не только жизненно важные объекты королевства, но и мировые поставки нефти, а также поставила под угрозу мировую экономику", - заявил король во время заседания правительства.

В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.