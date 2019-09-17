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РИА Новости

Эр-Рияд заявил, что справится с последствиями атаки на нефтяные объекты

15:11 17.09.2019
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© REUTERS / Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS /
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
ДОХА, 17 сен - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд способен справиться с последствиями нападения на жизненно важные объекты королевства, сообщило во вторник Саудовское агентство новостей.
"Подтверждаем возможность королевства справиться с последствиями этой трусливой атаки, которая поразила не только жизненно важные объекты королевства, но и мировые поставки нефти, а также поставила под угрозу мировую экономику", - заявил король во время заседания правительства.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
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В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииСальман бен Абдель Азиз аль СаудСаудовская АравияВ мире
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