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РИА Новости

Газопровод "Северный поток — 2" построили на 81%

15:11 17.09.2019 (обновлено: 17:14 17.09.2019)
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© Nord Stream 2Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода "Северный поток - 2"
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
© Nord Stream 2
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода "Северный поток - 2". Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" построен на 81%, по дну Балтийского моря уложено 1989 километров газопровода, следует из сообщения "Газпрома".
"Продолжается строительство газопровода "Северный поток — 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1989 километров газопровода - около 81% от его общей протяженности", - говорится в сообщении.
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
13 сентября, 06:30РИА Новости
Пушков оценил слова Зеленского об опасности "Северного потока — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Единственный акционер компании - "Газпром".
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Северный поток-2ГазпромГерманияРоссияЭкономика
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