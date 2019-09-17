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РИА Новости

Европа выступает за дипломатическое решение по Ирану, заявила Меркель

15:10 17.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 17 сен - РИА Новости. В Европе выступают в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который является важным элементом стабильности в регионе, заявила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"С европейской точки зрения, Совместный всеобъемлющий план действий является элементом, к которому нам нужно вернуться", - сказала Меркель, добавив, что "баллистическая ракетная программа Ирана, его активность в Сирии вызывают вопросы".
Канцлер подчеркнула, что Европа выступает за дипломатическое решение по Ирану несмотря на то, что "в последние дни наблюдается рост напряженности в регионе". "Деэскалация, долгосрочное решение возможно только в русле политического процесса", - добавила она.
В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин
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Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Ангела МеркельСаудовская АравияЕвропаИранВ мире
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