Европа выступает за дипломатическое решение по Ирану, заявила Меркель

БЕРЛИН, 17 сен - РИА Новости. В Европе выступают в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который является важным элементом стабильности в регионе, заявила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"С европейской точки зрения, Совместный всеобъемлющий план действий является элементом, к которому нам нужно вернуться", - сказала Меркель, добавив, что "баллистическая ракетная программа Ирана, его активность в Сирии вызывают вопросы".

Канцлер подчеркнула, что Европа выступает за дипломатическое решение по Ирану несмотря на то, что "в последние дни наблюдается рост напряженности в регионе". "Деэскалация, долгосрочное решение возможно только в русле политического процесса", - добавила она.

В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.